傳五角大廈考慮自南韓撤出4500名美軍 韓方否認

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-23 10:33

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《華爾街日報》周四 (22 日) 引述消息人士稱，美國考慮從南韓撤出約 4,500 名部隊至關島等印太區域。南韓國防部周五 (23 日) 否認，表示雙方為就此事進行討論。

報導稱，目前討論中的其中一項選項是將駐韓的 28,500 名美軍，一部分調派至印太地區其他地點，包括關島。而這一想法正準備提交總統川普作為對朝鮮問題非正式政策審查的一部份。

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駐韓美軍目前有 2.8 萬人，倘美方決定降低駐軍人數，或將引起韓國及其他域內美國盟友的不安。

對此，美國國防部發言人指出，沒有計劃宣布有關駐韓美軍的新政策；美國家安全委員會發言人 Pete Nguyen 則未直接回應撤軍問題，僅強調川普致力於實現朝鮮徹底無核化。

川普敦促美國盟友增加軍費支出，以換取美軍在衝突地區的部署。今年 10 月，在贏得總統大選前不久，川普表示，若他入主白宮，南韓每年將需支付數十億美元來駐留美軍，並稱這位長期的美國盟友為「搖錢樹」。

川普發表上述言論不到兩週前，美國與南韓剛剛達成一項新的 5 年期駐軍費用分攤協議。根據協議，南韓將在 2026 年將其分擔金額提高至 1.52 兆韓元（約 11 億美元），比今年增加 8.3%。