日債快爆雷！日政府可用一招救日債 美債恐淪提款機

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-23 14:02

‌



巴克萊表示，如果日債拋售潮沒有減弱，日本可能會考慮要求國營機構買日債來支撐市場，然而此舉可能導致這些機構大舉拋售美債。

本週，日本 20 年期公債拍賣遭遇冷場，殖利率飆升，重創長期公債。其中，40 年期公債殖利率逼近 3.7%，自 4 月以來已上升整整 1 個百分點，短短幾週內投資人損失接近 20%。

‌



巴克萊全球研究主席 Ajay Rajadhyaksha 提出了一個備受關注的可能路徑：若這種拋售潮持續，日本政府可能不得不動用日本郵政、退休基金（GPIF）等機構買債來支撐債市。

他表示最快的作法，就是打通電話給日本郵政，告訴他們：「你們必須立刻買入 500 億美元的長期公債。」

然而這個方案的代價是，為了籌措購買日債的資金，這些機構很可能拋售海外資產，首當其衝的便是美國公債，因為這是日本投資者持有最多的外國債券。

Rajadhyaksha 在《金融時報》的評論文章中直言日本債券市場「正陷入困境」，導致日本債市崩潰有幾項因素：

通膨持續高於 2%：日本通膨率目前為 3.6%，過去三年一直高於 2%，這意味著 3.15% 的 30 年期債券殖利率實際上是負實際利率。

傳統買家退場：日本保險公司幾乎已停止購買超長期債券，以滿足最近引入的經濟償付能力比率要求。

財政擔憂不斷加劇：美國正在敦促日本將國防支出提高到 GDP 的 3%（目前為 1.6%）。執政聯盟正在考慮追加預算，而反對派則在推動降低消費稅。

日本央行開始量化緊縮：央行仍持有驚人的 50% 以上的日本政府公債。但隨著通貨緊縮時代結束，央行已開始縮減資產負債表，允許現有債券持有量逐步釋放市場。

日本還有哪些救市方案？

Rajadhyaksha 在《金融時報》文章中分析了幾種可能的解決方案，包括日本央行可以更快速地提高利率。但上次會議上央行的態度出乎意料地更為鴿派，下次會議要等到 6 月中旬。

Rajadhyaksha 認為，日本政策制定者通常不傾向於在會議之間採取行動，除非未來幾週經濟數據顯著疲軟，否則日債殖利率上升可能會持續。

在市場急需指引之際，日本央行總裁植田和男對公殖利率飆升保持沉默。他周四表示，不打算對債券收益率的短期變動出具體評論，但他然會繼續密切關注它們。

另一個方案是，財政部可以減少發行長期債券，增加短期債券的發行量，以緩解長期利率壓力。但財政部在 4 月已經這麼做了，卻沒有成功，也不願採取計畫外行動。

因此，透過日本政府「指導」國營機構買債，可能是最直接和最有效的方式。

Rajadhyaksha 承認，日本財務省以這種方式影響準政府機構的投資決策，在政治上將是困難的。但考慮到日本央行不太可能在其預定的決策日期之間改變其政策，因此對於希望控制市場走勢的官員來說，這是一個可行的選擇。

不過，即使日本郵政等機構真的介入購買，Rajadhyaksha 也坦承這只是臨時解決方案。