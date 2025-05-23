日債崩、美債跌！「難兄難弟」攜手放火 全球資金大逃亡啟動

鉅亨網新聞中心 2025-05-23 11:12

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近期全球金融市場動盪不安，而日債和美債這兩個「難兄難弟」更是上演了一場驚心動魄的「雞飛狗跳」。從日本 20 年期公債拍賣的「史詩級崩盤」，到美國 20 年期國債發行結果的疲弱，兩大經濟體的債市風波正相互連動，引發全球資金的恐慌性「大逃亡」。這不僅暴露了兩國央行政策的兩難困境，更可能成為新一輪全球債務危機的導火線。

日債市場「史詩級崩盤」

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5 月 20 日，日本 20 年期公債拍賣遭遇「史詩級崩盤」，讓全球市場倒抽一口氣。這次拍賣的競標倍數暴跌至 2.5 倍，創下 2012 年以來最低水平；尾差更是飆至 1.14，打破了 1987 年「黑色星期一」股災的紀錄。這場拍賣的慘淡結果，用四個字形容就是——「無人問津」。

1. 國債拍賣的警訊

簡單來說，國債拍賣就是政府缺錢時，透過發行債券向市場借錢。投標倍數低，意味著市場上沒人願意買新發行的債券；尾差高，則說明大家寧願出更高的價格去買別人手裡的舊債，也不想碰新債。這兩個數據一結合，清晰地表明日債市場正處於「姥姥不疼舅舅不愛」的尷尬境地，相當於經歷了一場「大地震」。

2. 「全球最大泡沫」破裂

日本公債的這次崩盤並非偶然，而是醞釀已久的「全球最大泡沫」被戳破的結果。在過去幾年中，日本央行一直努力阻止日元貶值，但當前日元卻面臨崩盤危機：20 年期公債殖利率衝上 2.611%，創 2000 年以來最高；40 年期公債殖利率更是以 3.591% 刷新歷史高峰。這場突如其來的危機，不僅暴露了日本央行政策的兩難困境，更可能成為全球債市「車諾比核災時刻」的預兆。

自日本於 2024 年啟動量化緊縮（QT）以來，其央行每月購債規模已從 5.7 兆日元降至 5 兆日元。然而，市場早已嗅到危險信號——日本央行持有的國債佔比仍高達 52%，而國內壽險公司等傳統買家卻在拋售長債避險。這顯示市場對日本央行逐步退出超寬鬆政策的預期，以及對長期債券風險的擔憂。

3. 日本央行陷兩難困境

日本央行此刻如同被架在炭火上的秋刀魚，進退維谷。若堅持 QT 計畫（目標 2026 年購債規模降至 2.9 兆日元 / 月），國債殖利率可能持續飆升。在這種情況下，日債殖利率每上漲 0.5%，持有者的帳面損失將達 58 兆日元，足以擊穿銀行資本充足率防線。這將對日本的金融體系造成毀滅性打擊。

更致命的是，即使日本央行轉向重啟 QE（量化寬鬆），後果同樣不堪設想。重啟 QE 可能會進一步削弱日元，加劇通膨壓力，並可能引發國際社會對日本財政紀律的質疑。無論選擇哪條路，日本央行都面臨著巨大的風險和挑戰。

首相石破茂在危機爆發前夕公開承認：「日本財政狀況比希臘還要糟糕。」這番話並非危言聳聽。日本政府債務與 GDP 比率已超過 250%，是已開發國家中最高的「欠債冠軍」。收益率每上升 1%，利息支出將暴增 50 兆日元——這相當於日本全年國防預算的 5 倍。石破茂的擔憂不是沒有來由的，因為目前市場恐慌的邏輯非常清晰：現在日本國債規模達約 8.3 兆美元，一旦出現大規模拋售，持有日債的全球機構將被迫減持其他資產補倉，這將引發全球性的連鎖反應。

美債市場連鎖反應

這場匯率危機絕非日本的獨舞，其連鎖反應最早要追溯於 5 月 19 日穆迪將美債評級從 Aaa 下調至 Aa1。美國作為全球最大的經濟體，美債評級也被視為全球金融市場的風向標。穆迪此次下調評級，背後反映的是對美國財政狀況和債務可持續性的深切擔憂。

1. 美國公債市場的衝擊

消息一出，美國公債市場率先受到衝擊，30 年期美債殖利率迅速突破 5%，10 年期殖利率也升至 4.44%。美國政府、企業和個人的融資成本都會因美債收益的提高受到負面影響。美國公債市場的動盪，很快就波及到了全球其他金融市場，日本首當其衝。在日債崩盤之下，德國 10 年期國債收益率單日暴漲 31 個基點，美債 30 年期收益率在 5% 關口反覆橫跳，顯示出全球債市的脆弱性和相互聯動性。

2. 「套息交易」終結

過去 20 年，國際資本以 0.1% 的利率借入日元，轉買 5% 收益的美債來賺取利差，這種「日元套利交易」是全球金融市場的重要組成部分。然而，現在這種套利交易的成本隨著日債殖利率的飆升而上升。根據華爾街的預測，若日債殖利率再漲 0.5%，國際機構的平倉規模將超過 2008 年雷曼危機時的水平。這將引發大規模的資產拋售，對全球金融市場造成巨大衝擊。

3. 全球資金「大逃亡」

日債崩了，美債也沒好到哪裡去。最近美債市場也是風波不斷，殖利率上躥下跳，投資人心裡慌得一批。這兩個「難兄難弟」一連動，全球資金可坐不住了，開始玩起了「大逃亡」。以前大家都覺得美債日債是穩賺不賠的「安全牌」，現在一看不對勁，趕緊拋售！

大量資金從美元資產撤出來，跟長了翅膀似的往新興市場和歐洲跑。最近美元指數直接跌破 100 大關，跟坐了滑梯似的往下掉，亞洲和歐洲的股市倒是樂呵呵地漲起來了，這就是資金搬家的明顯信號。

避險資產崛起與潛在風險

1. 新興市場的機會與風險

資金往新興市場和歐洲跑，是因為以前的「套息交易」玩不下去了，大家只能重新找地方賺錢。然而，我們也要冷靜想想，這輪資金大洗盤背後，隱藏著什麼風險呢？首先，新興市場雖然現在漲得歡，但資本都是逐利的，來得快說不定跑得更快，哪天風向一變，資金說走就走，留下的可能就是一地雞毛。

2. 日本升息影響全球

其次，日本升息這事對全球市場的影響才剛開始。以前日本長期低息，相當於全球資本的「水源地」，現在水源要收窄了，後續會不會引發更多國家的債務危機？尤其是那些外債高、外匯存底少的國家，說不定就跟著倒楣了

「海湖莊園協議」的陰影與系統性風險

38 年前的廣場協議，讓日元在三年內升值 116%，直接刺穿了日本房地產泡沫，導致日本經濟陷入長期停滯。如今，川普政府被曝推動「海湖莊園協議」，意圖透過關稅威脅迫使日元升值，複製當年收割日本的邏輯。

日本若再度屈服，製造業出口競爭力將遭重創，經濟恐再次陷入衰退。若反抗，則面臨美國「匯率操縱國」的關稅打擊，貿易關係將進一步惡化。日本正處於一個艱難的抉擇時刻。

耐人尋味的是，2025 年中美關稅和解協議中，中國首次寫入「對等反制權」。這或許解釋了為何日本成為危機的第一張骨牌——當中美博弈進入新階段，夾縫中的日本正淪為大國角力的犧牲品。這也暗示了在全球地緣政治緊張的背景下，中小國家在國際關係中的脆弱性。

雖然現在中國持有美債規模已降至第三位，但日本的前車之鑑已經表明，單純減持美債還是不足以抵禦系統性風險。全球金融市場是一個複雜的聯動體系，一個環節的崩潰可能引發多米諾骨牌效應，對全球經濟造成不可預測的影響。