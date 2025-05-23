小銀行難分杯羹？WSJ：美多家大銀行研究聯手發穩定幣 因應日益激烈的加密行業競爭

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-05-23 11:50

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知情人士透露，目前為止相關討論涉及了摩根大通 (JPM-US) 、美國銀行 (BAC-US) 、花旗 (C-US) 、富國銀行 (WFC-US) 和其他大型商業銀行的關聯企業，其中包括支付系統 Zelle 營運商 Early Warning Services 和即時支付網路 Clearing House，但這項討論還處於早期概念階段，可能會發生變化。

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美國銀行業一直在為穩定幣可能在川普任內被廣泛採用，並因此吸走存款和交易可能性做足準備，尤其考量到大型科技公司或零售商也可能參與其中。在兩年前的監管打擊後，美國銀行業在加密領域正處於追趕模式。

一些知情人士表示，已經討論過的一種銀行財團可能性是，除清算所和預警服務的共同擁有者之外，其他銀行也可以使用穩定幣。

知情人士透露，一些地區銀行和社區銀行也在考慮是否成立單獨的穩定幣聯盟。對小型銀行來說，發行穩定幣則較困難。

穩定幣是一種旨在保持恆定價值的加密貨幣，在加密貨幣市場中充當數位美元的角色，目前被用於儲存現金或購買其他代幣，通常與美元等法定貨幣挂鉤，加密貨幣交易者通常使用穩定幣在代幣之間轉移資金。

美國總統川普曾承諾要成為 「加密貨幣總統」，推動加密貨幣在美國成為主流。他曾表示，他支援加密貨幣，因為它可以改善銀行系統，增強美元的主導地位。

今年 3 月，川普家族旗下的 World Liberty Financial 表示將推出一款穩定幣。

此外，美國總統川普周四 (22 日) 在自家於華府的高球俱樂部 Trump National Golf Club 舉行一場私人晚宴，專門款待川普迷因幣 $TRUMP 的 200 多位頂級持有者。

據了解，出席這場迷因幣晚會的知名人士包括中國加密貨幣企業家孫宇晨、Ronin Network 共同創辦人 Jihoz.ron、Magic Eden 執行長 Jack Lu、澳州加密貨幣公司 Infinex 創辦人 Kain Warwick 也以頂級持有者的身份應邀出席。

根據加密情報公司 Inca Digital，投資人共花費約 1 億 4800 萬美元購買 $TRUMP 迷因幣，以確保他們在這場晚宴的席位，其中前 25 位持有者花費逾 1 億 1100 萬美元 (約 33.6 億台幣)。