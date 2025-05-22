小摩CEO戴蒙警告：美國面臨滯脹風險 Fed觀望態度正確

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-22 13:58

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他在上海舉行的全球中國峰會上接受時表示：「我不認為我們處於最佳狀態。」他表示，風險包括巨額赤字、通膨因素和地緣政治風險，並補充說，聯準會在做決定之前採取觀望態度是正確的。

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在經濟情勢穩健、政府政策變化（如關稅）及其對經濟的潛在影響存在不確定性的情況下，聯準會官員今年維持利率穩定。政策制定者本月稍早表示，他們認為通膨和失業率上升的風險正在增加。

本月稍早，美中雙方同意在接下來的 90 天內大幅降低關稅，以便就一項新協議展開談判，預料這將是一場艱難的談判過程。

分析師與投資人預期，川普對中國施加的關稅在 90 天停火期結束後，很可能仍會維持在預期將大幅抑制中國出口的水準。

「我不認為美國政府想要斷開中國，」戴蒙說。「我希望他們能有第二輪、第三輪甚至第四輪的談判，希望最終能有個好的結果。」

川普混亂的關稅政策宣佈以及縮減或關閉政府機構的舉措，引發了對貿易、通膨、失業及潛在經濟衰退的擔憂。銀行高層表示，企業正暫停擴張計畫，包括華爾街交易員主導的高利潤併購案。

戴蒙還補充表示，美國必須「解決赤字問題」，他也理解為何投資者可能正在減少持有美元資產。

週三 (21 日) 晚間，眾議院共和黨領袖發布了新版川普大規模稅收與支出法案，內容包括提高州與地方稅的扣抵上限，以及其他變動，目的是爭取立場分歧的共和黨派系支持該法案。

美國國債在週三繼續近期的拋售潮，長期債券受創最深，而一場 20 年期國債的拍賣反應相對冷淡。這波拋售一度將 30 年期國債的殖利率推高 13 個基點，接近 5.10%，創下自 2023 年以來的最高水準。