特斯拉CFO去年薪酬高達1.4億美元 遠高於微軟、谷歌CEO
鉅亨網編輯林羿君
特斯拉 (TSLA-US) 印裔財務長瓦伊巴夫 · 塔內賈（Vaibhav Taneja）2024 年的總薪酬達到了驚人的 1.395 億美元，遠高於微軟執行長納德拉和谷歌首席執行長皮查伊。
據悉，去年谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 支付給皮查伊的總薪資為 1,073 萬美元；而微軟 (MSFT-US) 納德拉的年收入則為 7,910 萬美元。
塔內賈也成為企業歷史上薪酬最高的財務高層主管之一。他所獲得的 1.395 億美元薪酬，大部分來自於他升職後獲得的股票選擇權和股權獎勵，遠遠超過了他 40 萬美元的底薪。
塔內賈的薪酬不僅是一個數字，也是特斯拉高風險領導文化的象徵。
在 2017 年特斯拉與 SolarCity 合併後，塔內賈加入特斯拉，擔任助理財務總監。他很快就升職了：2018 年晉升為財務總監，2019 年被任命為首席會計官，最終於 2023 年 8 月接替扎克 · 柯克霍恩（Zach Kirkhorn）晉升為首席財務官。
他現在也擔任特斯拉印度汽車公司和 Energy Private Limited 的董事，在特斯拉的印度擴張策略中發揮關鍵作用。
塔內賈的快速崛起也引發了人們的討論，即印度裔高管如何能夠放眼科技領域之外，並在沒有工程背景的情況下晉升到一些頂級公司的行列，這是包括皮查伊和納德拉在內的許多印度高管的共同特徵。
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