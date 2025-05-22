全球央行對美債態度分化 誰在買？誰在賣？

鉅亨網新聞中心 2025-05-22 10:49

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這種「減持為主、增持為輔」的格局，凸顯了美元信用風險上升以及各國資產多元化策略的深化。隨著 6 月美國國債償還高峰期的臨近，美債的「灰犀牛」風險日益突出，全球金融市場正密切關注這一動態。

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根據美國財政部當地時間 5 月 16 日公布的數據，截至 2025 年 3 月底，中國減持了 189 億美元的美國國債，持倉量降至 7654 億美元，持倉排名也因此滑落至第三位，僅次於日本和英國。

回顧過去，中國自 2022 年 4 月起，其持有的美債規模便一直維持在 1 兆美元以下，整體呈現持續減持的態勢。具體數據顯示，2022 年至 2024 年，中國分別減持了 1732 億、508 億和 573 億美元的美債。自 2011 年達到美債持倉高峰以來，中國已累計減持超過 5000 億美元，且近期減持動作有加大的趨勢。

中國減持美債的動機，主要基於兩大核心考量：

1. 美債信用風險攀升： 美國聯邦債務總額持續高企，截至 2025 年 4 月已達 36.2 兆美元，佔 GDP 的 123%，遠遠超過國際公認的 60% 警戒線。穆迪（Moody"s）因此將美國主權評級從 Aaa 下調至 Aa1，並指出其利息支出連續兩個月超過 1000 億美元，且債務 / GDP

比預計將在 2035 年升至 134%。此外，美國還需依賴「借新還舊」來維持運轉，2025 財年到期債務高達 6.5 兆美元，佔總債務的三分之一。如果美國國會未能及時通過提高債務上限的法案，將面臨潛在的違約風險，這無疑加劇了美債的信用風險。

全球經濟情勢與自身實力審慎考量： 中國基於對全球經濟情勢的審慎評估以及自身實力的提升，認為無需為了討好美國而持有大量美債。這反映了中國在國際金融策略上的自主性增強，以及對美元資產長期前景的重新評估。

在中國減持美債的同時，日本和英國卻選擇了增持。這背後有其各自的戰略考量和經濟現實。

日本此前曾表示考慮將美債作為談判籌碼，並在 2024 年 12 月減持了 273 億美元美債。然而，在此時，日本卻不得不選擇「站隊」美國，轉為增持美債。數據顯示，日本在 2025 年 3 月增持了 49 億美元的美債，使其持倉量達到 1.13 兆美元，這已是連續第三個月增持。日本此舉可能受到其與美國之間地緣政治和經濟關係的影響，以及其作為美國主要盟友的戰略考量。

有趣的是，英國的美債持有部位升至第二位。通常只有貿易順差國才有能力購買大量美債，而英國大部分商品依賴進口，存在較大的商品貿易逆差。然而，英國在服務貿易方面卻擁有強勁的順差。據統計，前年英國商品逆差 1250 億英鎊，但服務順差高達 1500 億英鎊，這使得英國每年除了購買大量商品外，還能結餘 250 億英鎊。

因此，英國在 3 月份增持了 290 億美元美債，使其持倉量達到 7793 億美元。這主要是因為英國脫歐後，希望強化與美國的金融連結，並承接部分從歐洲流出的避險資金。英國作為全球重要的金融中心，其金融服務業的強勁表現使其能夠在貿易逆差的背景下，依然保持對美債的購買力，並將其作為鞏固與美國關係、吸引國際資本的戰略工具。

中國增持黃金：對沖美元波動風險

在減持美債的同時，中國人民銀行（央行）持續不斷地增持黃金。2025 年上半年和 2024 年下半年，中國在黃金儲備方面表現突出。截至 4 月末，中國的黃金儲備報 7377 萬盎司，過去六個月央行持有的黃金增長了近 100 萬盎司，約合 31 噸。

中國增持黃金的策略，主要是為了對沖美元波動帶來的風險。在全球經濟不確定性增加、美元信用面臨考驗的背景下，黃金作為一種穩定的保值資產，能夠有效分散外匯儲備的風險，增強國家金融安全。這也反映了中國在外匯儲備配置上，正朝著更加多元化和穩健的方向發展。

全球央行態度分化與美債「灰犀牛」風險

當前，全球央行對美債的態度呈現「減持為主、增持為輔」的分化格局，其背後是美元信用風險上升與各國多元化策略深化的共同作用。這種分化表明，各國央行正在根據自身的經濟狀況、地緣政治考量以及對美元未來走勢的判斷，調整其外匯儲備結構。

值得警惕的是，6 月份美國將迎來國債償還高峰，而聯準會的縮表進程仍在持續推進，部分海外央行也在減持美債。在多重因素的疊加下，美債的「灰犀牛」風險（指那些顯而易見卻又容易被忽視的潛在危機）越來越突出。這可能對全球金融市場帶來不確定性，並考驗美元作為全球主要儲備貨幣的地位。