川普：正認真考慮讓房地美和房利美重新上市

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-22 09:38

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美國總統川普周三晚上表示，他正「認真考慮」將房貸機構房地美（Freddie Mac）和房利美（Fannie Mae）公開上市，結束十年多來的政府監管。

川普在他的社交平台 Truth Social 發文：「房利美和房地美表現非常好，賺取大量現金，現在似乎是時候了。」他說：「敬請期待！」

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他還表示，在決定之前，他將向財政部長貝森特、商務部長盧特尼克以及負責監管房地美與房利美的聯邦住宅金融監理局局長普特（William Pulte）徵詢。

這兩個機構在房貸擔保證券市場中扮演關鍵角色，2008 年金融危機過後，因接受政府紓困而納入官方監管。

在川普的第一個任期內，他也曾試圖讓房利美和房地美擺脫政府的控制，但沒有成功。今年 2 月，貝森特表示，房利美和房地美是否脫離監管將取決於房貸利率的影響。

避險基金在內投資人已呼籲政府解除對這兩個機構的監管，這可能會為包括政府本身在內的股東帶來可觀收益。

川普這份發言，是在他與一群目前因擔憂赤字影響而阻擋他主打減稅法案的眾議院保守派議員會面後不久發表的。解除監管可能有助於提供數十億美元，以緩解財政鷹派對赤字影響的擔憂。

對於力挺川普的避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）而言也會帶來好處，他旗下潘興廣場資本管理公司（Pershing Square Capital Management）已投資這兩個機構。他主張政府應釋出這兩家公司，並稱這將是「史上最大的交易」。