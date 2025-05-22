德銀策略師：美國財政正處於「千刀萬剮」的死亡邊緣

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-22 11:43

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美國飆升的國債目前已超過 36.2 兆美元，引發了經濟學家和信用機構越來越多的擔憂。德意志銀行策略師吉姆 · 里德（Jim Reid）甚至直指，美國的財政正處於「千刀萬剮」的死亡邊緣，表達了對國家財政未來的信心正在逐漸減弱。

里德發表上述論，是因為美國失去了最後的 3A 頂級信評，他認為此舉將進一步加劇日益嚴重的財政問題，給脆弱的債務可持續性門檻帶來更大壓力。

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顯然，穆迪降級行動降級仍是美國財政健康狀況的另一根刺，儘管財政部長貝森特表示，市場不必過度在意，並將目前的財政狀況歸咎於拜登政府過去四年的支出。

里德在周二的一份報告中表示：「感覺美國財政狀況正處於『千刀萬剮』的某個階段。很難說現在是第幾刀，但看起來更接近第一千刀，而非第一刀，儘管昨天開盤時出現拋售，但隨著交易進行，情況已經有所反彈。」

他還說，「美國失去了最後的 AAA 評級，這並沒有立即改變什麼，但糟糕的財政消息的涓涓細流一點一點累積，最終可能沖毀債務可持續性的大壩。」

不斷飆升的美國國債正成為經濟學家日益關注的問題。他們擔心，隨著債務和償還債務所需的利息持續上升，經濟成長速度可能不足以支撐這樣的支出水準。

穆迪的下調評級反映了這種擔憂，該機構解釋了這項決定，指出美國可觀的經濟和財政實力不再足以抵消其財政指標的惡化。

在穆迪下調美國信用評等之前，惠譽和標普也做出了類似的舉動，這標誌著三大信用機構都取消了對美國的最高「AAA」評級。專家對此反應不一。

同全球最大對沖基金橋水的創始人瑞 · 達利歐警告稱，此次評級下調嚴重低估了持有美國國債的真實風險。