〈COMPUTEX〉黃仁勳直言：美國AI出口管制是個錯誤 反倒刺激中國技術發展

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-21 12:54

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (21) 日受訪指出，美國政府針對中國實施的 AI 晶片出口管制，對公司造成重大財務損失，且從產業發展層面來看，該出口管制政策是失敗的，不僅削弱美國企業在中國的市占率，更刺激中國當地技術自主化。

他指出，受到美國出口管制影響，輝達無法再向中國市場銷售 H20 晶片，因此必須認列庫存減損，金額高達數十億美元，甚至已與許多半導體公司的年營收規模相當。

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他強調，中國市場對 AI 產業極為關鍵，有兩大原因，一是人才，中國在全世界 AI 研究人員中佔比高達 50%，希望他們能以輝達技術為基礎開發 AI 能力，並看好中國開源模型 DeepSeek 就是他們送給輝達及世界的一份禮物。

其二是中國龐大的市場規模，預估明年全球 AI 市場可望達 500 億美元，而中國為全球第二大市場，是一個相當大的商機，輝達無法參與實在非常可惜。

黃仁勳同時指出，美國實施出口管制反而削弱美國企業在中國的市占率，四年前輝達在中國的市占率接近 95%，如今僅剩 50%。其餘則被中國本土技術取代。

此外，由於只能銷售降規產品，導致輝達平均銷售價格下降、影響營收，但中國 AI 研究持續發展，且擁有許多行動技術，若缺少輝達晶片，他們就會轉向本土技術或次優的替代品，且因當地企業具備才華與決心，出口管制更激發其動能與政府支持，這反而加速中國的發展。