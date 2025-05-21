〈COMPUTEX〉黃仁勳：開放NVLink授權可擴大市場規模 不認為UALink陣營進展順利
鉅亨網記者魏志豪 台北
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (21) 日接受全球媒體訪問，針對日前強勢推出的 NVLink Fusion，黃仁勳說，之所以開放 NVLink 授權，主要是因為客戶都向輝達詢問是否可以使用 NVLink，因此決定開放，對輝達而言也可擴大市場規模，並認為其他業者所組成的聯盟 UALink 進展不順利。
他指出，輝達投入 NVLink 開發已經 12 年，至今已是第五代技術，且與 Quantum 以及 Spectrum-X 高度整合，且優化效果非常好，也是現階段 AI 資料中心表現非常優異的原因之一。
黃仁勳舉例，當工廠投資 100 億美元，而採用輝達解決方案的效率是 90%，其他人是 60% 時，犧牲的 30% 效率就等同於 30 億美元，因此網絡效率、運作效能都很重要，能源消耗也是關鍵。
另外，由於業界擔憂輝達獨大，曾在去年共組 UALink 聯盟，包括超微、英特爾、微軟、蘋果、AWS、Google、Meta、HPE、Astera Labs、思科、Synopsys 和阿里巴巴等業者皆已加入，主要就是想對抗輝達的 NVLink。
黃仁勳也坦言，目前業界針對 UALink 的討論並不順利，因此不認為 UALink 會走得很好。
因此當客戶向輝達詢問能否開放使用 NVLink，輝達當然樂意開放，且輝達的架構與操作系統是資料中心的神經系統，透過將輝達神經系統延伸到每個資料中心，對此也可以擴大公司的市場機會。
除了輝達，對 ASIC 公司如聯發科 (2454-TW)、邁威爾 (MRVL-US) 等也是好事，因為現在他們現階段已有 HBM、SerDes 等技術，接下來還會有 NVLink，因此他們有完整的解決方案夥伴，對客戶來說，NVLink 的架構可讓其與客戶現有的架構進行連結。
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