星際大戰2.0！川普宣布1750億美元「金穹」防禦計畫 3年內全面啟用

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-21 09:40

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美國總統川普 20 日宣布啟動打造「金色穹頂」（Golden Dome）飛彈防禦系統，總造價 1750 億美元，預計耗時約 3 年，他誓言在任期結束前「全面啟用」。

路透社報導稱，這套計畫的目的是對抗來自中國與俄羅斯的威脅。

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川普表示，美國前總統雷根當年望有這樣的防禦系統，但當時不具備這樣的科技水平；川普並指出，加拿大也希望加入這項飛彈防禦系統。

雷根曾經提出「星際大戰」計畫，想要在太空中建立一個飛彈防禦系統，用來保護美國免受蘇聯等國家的飛彈攻擊，然而，這個計畫因為技術難度高和成本高昂等原因，最終沒有實現。

據悉，金穹飛彈防禦系統將打造一套人造衛星網絡，用於偵測、追蹤，並有可能從太空攔截來自於敵方的飛彈攻擊，預料整套網絡將由數百顆人造衛星組成。

川普表示，這項系統將可以有效抵禦敵方的超音速飛彈、彈道飛彈和先進的巡弋飛彈，永久消除對美國本土的飛彈威脅；川普宣稱該系統的攔截成功率幾乎達百分之百。

這項計畫的先期投資預計為 250 億美元，並納入川普「又大又美法案」（The one big beautiful bill）之中，整個計畫的總造價約 1750 億美元。

不過，美國國會預算辦公室本月稍早預估，「金穹」系統將在未來 20 年內耗資高達 8310 億美元，其中大部分資金將用於先進衛星。