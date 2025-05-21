21州共和黨財務官員籲SEC考慮摘牌中企 稱無法保障美投資者

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-21 07:10

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根據英國《金融時報》報導，來自 21 個不同州的共和黨財務官員，於周二 (20 日) 寫信給美國證券交易委員會 (SEC) 主席阿特金斯 (Paul Atkins)，呼籲其針對在美國上市的中國企業是否該被摘牌展開調查，原因是這些公司未能保護美國投資人的權益。

他們在信件中指出，中國當局的政策指南，創造了一個與美國法律要求完全對立的不透明環境，而 SEC 有權力將不遵守《證券交易法》的公司摘牌。

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共和黨財務官員們進一步解釋了兩大問題：首先，中國限制了外國機構對中國企業進行審查的能力，這意味著美國公共公司會計監督委員會 (PCAOB) 難以確認這些公司的財務報表是否可靠。

其次，中國企業常用一種名為「可變利益實體」(VIE) 的複雜公司結構，這就像是一座法律迷宮，讓美國監管機構難以追蹤公司真正的所有權和資金流向。

州財政官員基金會 (State Financial Officers Foundation) 執行長歐利卡 (OJ Oleka) 說，他們此時發出這封信是，因為川普總統「願意對中國和中共強硬，並將美國利益放在首位」。

值得注意的是，早在 5 月初，兩位資深共和黨議員 John Moolenaar 和 Rick Scott 就曾要求 SEC，摘除包括阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US)、百度 (9888-HK)(BIDU-US) 在內等「與中國軍方有聯繫」的 25 間中企的上市資格。

Moolenaar 周一告訴《金融時報》，他已經與 SEC 主席阿特金斯討論過這個問題，「我期待繼續這些對話，共同努力加強執法，保護美國投資者，並確保我們的市場不被用來資助中國共產黨軍事和監控的野心。」