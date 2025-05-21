中國強硬放話：配合美國封殺華為者 將遭法律制裁

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-21 12:00

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中國表示，對任何執行美國限制華為使用 AI 晶片的行為採取法律行動，稱此舉違反國際法。中國這份威脅，使這場已打破暫時休戰協議的爭端升級。

中國商務部週三在聲明中表示：「中國認為美方濫用出口管制打壓中國，違反國際法和國際關係基本準則」，並補充這損害了中國的發展利益及企業。

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該部表示，「任何執行或協助執行美方措施的組織或個人」，都將依據《反外國制裁法》承擔相應法律責任。

中國商務部並未詳細說明個人或實體將如何依據《反外國制裁法》受到懲處。外界一直擔憂這項於 2021 年制定的法律可能會被用來對付在中國經營的外國企業。

這部法律是北京近年來為反制美國制裁和貿易管制所建立的工具之一。北京還推出了《不可靠實體清單》以及《出口管制法》。

此聲明發表前一天，中方指責川普政府破壞日內瓦近期的貿易談判，原因是美方警告「在全球任何地方」使用華為晶片將違反美國出口管制。