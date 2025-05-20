加拿大4月CPI放緩至1.7% 6月降息機率跌破四成

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-20 22:10

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加拿大 4 月整體通膨年增率放緩至 1.7%，為去年 9 月以來最低，主要因聯邦政府取消消費性碳稅以及能源價格大幅下跌。不過，剔除波動項目的核心通膨指標卻升至 13 個月新高，加拿大央行 (BoC)6 月是否降息出現更多不確定性。

整體通膨降溫但不如預期

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根據加拿大統計局 (Statistics Canada) 周二 (20 日) 公布數據，加拿大 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 1.7%，低於 3 月的 2.3%，略高於市場預期的 1.6%。單月則下滑 0.1%，亦不及市場預估的 0.2% 跌幅。

通膨降溫主要歸因於能源價格重挫。油價年減 18.1%，天然氣價格則下滑 14.1%。這與總理卡尼 (Mark Carney) 在上月選舉前宣布取消碳稅密切相關。

若未取消該稅，汽油價格僅會下跌約 7.9%。除了能源外，旅遊相關價格也走高，旅遊團費年增 6.7%。而食品價格則持續攀升，年增率自 3 月的 3.2% 上升至 4 月的 3.8%，其中新鮮蔬菜、牛肉、咖啡與茶的漲幅最為顯著。

九個省的年增率均出現下滑，唯有未取消碳稅的魁北克通膨速度反而上升，原因是當地油價跌幅小於全國平均。

核心通膨回升 引發貨幣政策難題

儘管整體 CPI 降溫，但央行特別關注的兩項核心通膨指標——中位數通膨率 (CPI median) 與裁剪通膨率 (CPI trim)——分別上升至 3.2% 與 3.1%，創 13 個月新高，且高於市場預期。三個月平均核心通膨升至 3.4%，反映基礎物價壓力依然存在。

加拿大央行今年 2 月曾表示，核心指標可能高估實際物價壓力，並將在未來的政策架構中進行檢視。然而，目前數據顯示，這些指標仍具有指導意義，且可能影響央行的下一步行動。

降息預期降溫 市場靜待 6 月決策

數據公布後，市場對 6 月 4 日會議降息的預期明顯降溫。隔夜掉期顯示降息機率從數據前的近七成下滑至不到四成，加幣則轉跌為升，對美元升值至 1.3935。加拿大 2 年期公債殖利率也上升約 5 個基點至 2.629%。

加拿大央行上次會議 (4 月 16 日) 已暫停連續 7 次降息，並表示將等待更多數據確認是否續降。BMO 資深策略師 Reitzes 表示，本次數據讓 6 月是否降息成為「一場難以預測的拉鋸戰」。Alberta Central 首席經濟學家 St-Arnaud 則指出，儘管就業市場疲弱，通膨壓力仍使得決策陷入兩難，但他仍認為央行 6 月可能會選擇降息。