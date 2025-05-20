上海新辦公空間傳聞 輝達回應：正在為員工租用一個新辦公空間

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-05-20 10:05

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據《澎湃新聞》周二（20 日）報導，輝達說：「我們正在為現有員工租用一個新的辦公空間，這是我們在中國持續深耕的努力。但我們遵守當前的出口管制，不會將任何 GPU 設計或核心 IP 發送到中國進行修改。」

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據《環球網》周一報導，輝達計劃在上海建立一個研究中心。英國《金融時報》16 日也援引知情人士的話稱，輝達執行長黃仁勳上月訪華期間與上海市官員討論了這項計畫，而且已經在上海租賃新的辦公空間。

上述報導還指出，黃仁勳希望能夠接觸中國頂尖 AI 人才，目前輝達在上海已經發布多個職位招聘，包括工程師等崗位，旨在指導下一代深度學習硬體和軟體開發，並開發和強化能夠在全球範圍內競爭的 ASIC（專用積體電路）設計。

今年以來，黃仁勳已於 1 月和 4 月兩次訪問中國。據《央視》報導，4 月 17 日，中國貿促會會長任鴻斌在北京與黃仁勳舉行會談。黃仁勳在會談中表示，中國是輝達非常重要的市場，希望繼續與中國合作。