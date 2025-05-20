Google NotebookLM App正式登場：AI筆記助手支援iOS與Android

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-20 12:20

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Google (GOOGL-US) 週一（19 日）搶先於 Google I/O 2025 前一日，正式推出旗下 AI 筆記與研究助手應用程式 NotebookLM App，支援 Android 與 iOS 雙平台。

這款 AI 筆記工具自 2023 年推出以來，一直僅限於桌面使用，如今終於進軍行動裝置，讓用戶能隨時隨地管理知識與資料，大幅提升行動學習效率。

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Google 正式推出旗下 AI 筆記與研究助手應用程式 NotebookLM App。

新 NotebookLM App 允許使用者創建新筆記本，並查閱過去的筆記內容。用戶在手機上瀏覽網站、PDF 文件或 YouTube 影片時，可直接點選「分享」按鈕，將所瀏覽內容新增為 NotebookLM 的資料來源，快速整合各類資訊。

NotebookLM 主打 AI 智慧摘要功能，可協助使用者理解複雜文件內容，並支援對文件提出問題，提供有條理的分析與回答，適合學習、研究或職場資料整理使用。

此外，手機版 App 還支援 AI 「語音摘要」（Audio Overviews） 功能，可根據用戶上傳的資料自動生成 Podcast 形式的語音整理，讓用戶在通勤、運動或閒暇時也能聽資料。該功能支援離線播放與背景播放，提供更彈性的學習方式。

同時，NotebookLM App 也支援淺色與深色介面主題，會根據裝置的系統偏好自動切換，符合現代使用者對介面一致性的期待。