黃金釋出警訊：赤字危機迫近

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-08 09:12

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在近期金價持續攀升的背景下，市場釋放出明確訊號：投資人對美國政府的財政與貨幣政策信心逐漸崩潰。

在金價持續上漲的背景下，市場傳遞出明確警訊，黃金對美國政府三大核心機構「失去信心」，即聯準會 (Fed)、國會與總統川普。

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分析人士指出，這不僅反映對赤字惡化的擔憂，也預示美國貨幣體系可能面臨更深層次的危機。

川普近日提出一系列具選舉色彩的財政構想，包括：全面恢復州與地方稅 (SALT) 扣抵，這意味著 10 年成本預估高達 9200 億美元。

黃金對聯準會、國會與總統川普「失去信心」(圖：REUTERS/TPG)

而延長 2017 年《減稅與就業法案》預估將花費 3.9 兆美元。川普還新增免稅項目：包括小費、社會安全金與汽車貸款利息。

這些措施雖受選民歡迎，但缺乏可持續財源支持，等同進一步惡化赤字。

針對川普的政府效率部 (DOGE) 提出的節支方案，外界高度質疑其真實性。雖宣稱可節省高達 1500 億美元，實際經查證僅約 12 億美元為具體可落實的項目，其餘多屬假設或帳面數字。

根據白宮公開承諾，川普政府預計將推動年度國防支出突破 1 兆美元，這將使美國預算赤字再創新高。儘管其團隊主張「軍費將自行帶動經濟回收」，但專家普遍批評為「政治話術」。

美商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 近期提出極具爭議的主張，稱應以「對外稅收」(External Revenue Service) 完全取代國稅局 (IRS)。

Lutnick 聲稱：「我們將透過關稅消滅 IRS，並實現預算平衡。」此番言論被外界譏諷為脫離現實、缺乏邏輯基礎。

儘管共和黨掌握行政權並擁有改革聯邦醫療補助 (Medicaid) 的機會窗口，觀察家認為，只要政策改革可能損害選票支持，就不可能推動實質變革。川普與國會在這一問題上展現的，仍是回避與妥協。

市場已經對美國財政與貨幣前景釋出高度警訊。雖然無人能準確預測危機爆發的時間點，但許多專家一致認為：「如果人們懷疑美國正走向貨幣危機，這八九不離十，而問題核心不在『是否』，而是『何時』。」