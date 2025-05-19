川普政府當紅「大明星」！美財長貝森特成影響市場關鍵

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-19 13:50

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美國近期政壇出現重大轉變。財政部長史考特・貝森特（Scott Bessent）成為川普政府中的核心人物。川普總統日前甚至在卡達公開表示：「他成了大明星，每次上電視，市場就上漲。」

根據《巴倫周刊》報導，貝森特被認為是川普政策調整背後的重要推手。川普政府自四月以來陸續延後或撤回對進口商品的懲罰性關稅，美股應聲上揚。然而，他的崛起也伴隨風險，若經濟表現不如預期，他可能會被當作替罪羔羊。

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貝森特近期動作頻頻，不僅主導對中國的貿易談判，還陪同川普出訪中東，促成高達 2 兆美元的潛在投資計畫。此外，他也預計將在國會即將展開的稅改辯論中扮演關鍵角色。

美國於 5 月 13 日宣布將對中國商品的關稅從 145% 大幅下調至 30%，隔日 S&P 500 指數立即出現反彈。這一政策逆轉也突顯貝森特的影響力與市場導向的思維。

回顧 4 月初，川普曾展示一張巨大海報，宣示將對所有貿易夥伴實施高額關稅，意圖「建立公平貿易秩序」。市場專家認為，該政策後來被撤回，很可能與貝森特的積極勸說有關。

儘管最激進的「海報政策」已撤回，但川普對多數國家進口商品仍維持 10% 關稅，部分中國商品甚至高達 55%。專家指出，市場是否能繼續忽視這些貿易壁壘仍存疑問。

有業界高層指出，貝森特不如前財長梅努欽與前美國國家經濟委員會會長科恩那樣敢於挑戰川普，質疑他未能有效阻止激進政策。

不過，貝森特則認為，透過稅改、貿易協商與放寬監管，美國經濟將於 2025 年下半年重回成長軌道。

儘管股市氣氛樂觀，債券市場反應保守。評等機構穆迪下調美國信評，使美國失去三大評等機構中的最後一個 AAA 等級。10 年期美債殖利率升至近 4.5%，反映出市場對財政赤字與未來經濟不確定性的擔憂。

川普前經濟顧問 LaVorgna 表示，市場雖一度恐慌，但貝森特長年在市場的敏銳與操盤經驗深獲信任。「他不是這幾週才表現好，而是數十年來始終穩健。」

無論川普與貝森特對關稅政策是否有深謀遠慮，政府如今已意識到經濟不能被過度操弄。