遭川普點名批評 沃爾瑪盤前下挫約2%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-19 18:30

‌



川普在他的社群媒體貼文中，嚴厲批評沃爾瑪。他敦促沃爾瑪，「停止試圖將關稅作為提高售價的理由」。川普表示，沃爾瑪去年賺了數十億美元，遠超預期。他認為沃爾瑪和中國「應該，像人們所說，『吞下關稅』，而不應該向顧客收取任何費用」。

‌



‌



他警告說：「我會關注，你們的顧客也會！」

沃爾瑪執行長 Doug McMillon 先前曾與川普會面，討論關稅的影響。一位知情人士透露，沃爾瑪當時主張應完全取消對中國的關稅，因為即使是較低的關稅，也會對家具和玩具等一般商品價格產生重大影響。目前美國對中國商品的關稅稅率為 30%，低於貿易爭端高峰時的 145%。

沃爾瑪財務長 John David Rainey 在公司第一季財報後表示，「低價是我們的立場，我們會盡量長期保持低價」。然而，他補充說，考量到某些進口商品類別的成本增長幅度，「這超出了零售商和供應商所能承受的範圍」。因此，「某些商品的價格上漲是不可避免的」。

Rainey 預計，價格上漲將在五月下旬更加明顯。如果商品有關稅 30%，商品可能會出現兩位數字的漲幅。受影響最大的商品包括嬰兒推車、家具和玩具。

除了川普的批評之外，沃爾瑪近期公布的第一季財報表現喜憂參半，也提供了股價下跌的更廣泛背景。

沃爾瑪第一季營收為 1656 億美元，略低於華爾街預期的 1660.2 億美元。美國門市的交易量增長與去年同期的趨勢相比有所減弱。儘管調整後每股盈餘 (EPS) 為 0.61 美元，超出預期，但沃爾瑪重申的全年 EPS 預期（2.50 至 2.61 美元）大多低於分析師預期的 2.61 美元。