沃爾瑪關稅政策大逆轉！川普關稅戰重創美國供應鏈與物價

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-29 12:30

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沃爾瑪態度大逆轉：從施壓供應商到被迫妥協

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據報導，在供應鏈緊張與民生壓力之下，沃爾瑪於 4 月 26 日緊急通知中國供應商恢復出貨，並承諾自行吸收所有關稅成本，顯示出從強硬施壓到妥協退讓的重大政策轉變。

沃爾瑪執行長 Doug McMillon 警告，如果兩週內無法恢復供應，美國 59% 的搖擺州選民可能因物價飆升轉向反對川普，對選情構成衝擊。

事實上，在川普宣布對中國商品加徵關稅後，沃爾瑪曾於 2025 年 3 月 11 日發出通知，要求中國供應商自行負擔新增關稅，否則將中止合作。此舉迅速引發輿論譁然，甚至引來中國商務部的正式抗議。

然而，隨著美國對中國商品的關稅進一步飆升至 145%，沃爾瑪面臨前所未有的庫存壓力。中國進口貨量急劇下滑，洛杉磯港口來自中國的貨輪減少 33%。玩具、服裝等商品短缺導致全美超市貨架空置率達到 30%。

關稅政策暴露美國供應鏈脆弱

儘管川普力推「製造業回流」，但美國本土產能無法迅速填補缺口。例如，紐澤西一家玩具廠就試圖以 3D 列印技術取代中國供應鏈，但由於技術成熟度不足，首批產品合格率僅有 37%。

此外，雖越南與印度積極承接美國訂單，但品質與產能仍有限。越南工廠質檢合格率下滑 8%，印度產能僅能滿足沃爾瑪 15% 的節慶商品需求。加上美國海關嚴查轉口貿易，導致 37% 的中國製商品被扣押，供應鏈問題更加惡化。

根據全美零售聯合會（National Retail Federation）數據，2025 年 4 月消費者物價指數（CPI）年增 9.8%，其中關稅成本佔了 43%，顯示關稅成為傷害低收入家庭購買力的「隱形累退稅」。

白宮幕後交易：企業被迫妥協

在沃爾瑪決定自行承擔關稅前，包括沃爾瑪、目標百貨 (TGT-US) 與家得寶 (HD-US) 等零售巨頭的執行長曾於 4 月 21 日曾秘密會晤川普。外界推測，白宮可能對民生必需品項目提供了關稅優惠，但細節仍未公開，顯示政治與經濟博弈激烈。

根據分析，若將關稅轉嫁給消費者或供應商，沃爾瑪北美市場毛利率將從 24.7% 重挫至 9.3%，一年將蒸發 190 億美元利潤。因此，即便自行吸收關稅使經營壓力倍增，沃爾瑪仍別無選擇。

即便沃爾瑪僅小幅調整零售價格，關稅成本仍令企業難以為繼。例如，一串原價 9.9 美元的中國製 LED 燈串，完稅後到岸成本達 26.3 美元，最終零售價上調至 28.5 美元，沃爾瑪每賣一件仍虧損 2.2 美元。

未來中美貿易關係充滿不確定性

相較大型零售商，中小型企業在此次關稅戰中受創更深。以美國珠寶進口商為例，需面對高達 31% 的奢侈手錶關稅與 30% 的散裝鑽石關稅，利潤空間遭到嚴重擠壓，經營風險劇增。