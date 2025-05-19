〈COMPUTEX〉黃仁勳：AI是第三代基礎建設 輝達已轉型成AI基礎建設供應商

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-19 15:27

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (19) 日表示，輝達已經轉型成全球 AI 基礎建設業者，預期未來 AI 會是基礎建設的一部份，成為繼電力和網路後的第三代基礎建設，並如同現階段的電力與網路一樣，十年後 AI 將整合到生活各個面向與國家中。

黃仁勳指出，過去 30 年，輝達已從 GPU 晶片業者轉型成 AI 基礎建設業者，此次轉型也讓公司從瞄準的晶片產業最初的 3 億美元，擴大到現在價值數兆美元的 AI 基礎設施產業。

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黃仁勳坦言，輝達在 2006 年推出新的運算解決方案 CUDA，十年後，在 GTC 2016 年推出 DGX-1，當時完全沒有訂單，公司也將其捐贈給非營利組織 Open AI，自此開啟 AI 革命。

黃仁勳此次明確將 AI 定位為繼電力和網際網路後的第三大基礎設施，指出「AI 工廠」 概念取代傳統資料中心，這些設施投入能源後產出有價值的「tokens」，未來將以每小時產出 tokens 數量衡量生產力。