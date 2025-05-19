〈COMPUTEX〉輝達推最新NVLink 攜聯發科、世芯-KY大搶ASIC商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-19 12:40

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (19) 日宣布推出 NVLink Fusion，透過其讓客戶的客製化 CPU 與自家 GPU 相連，大搶 ASIC 商機，合作夥伴包括世芯 - KY(3661-TW)、聯發科 (2454-TW)、邁威爾 (MRVL-US) 與高通 (QCOM-US) 等。

輝達 NVLink Fusion 晶片設計服務夥伴上述四家外，還有 Astera Labs、FUJITSU、Synopsys 和 Cadence。

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黃仁勳指出，雲端服務業者 (CSP) 客戶已經使用自家的 CPU、TPU、ASIC 或是客製化加速器已一段時間，並建立一個龐大的生態系統，未來若希望將輝達晶片整合進其生態系統，也可以透過 NVLink 連接，不論是這一代的 Blackwell 或下世代的 Rubin 都適合採用該技術。

黃仁勳說，聯發科、邁威爾、世芯 - KY、Astera Labs、Synopsys 和 Cadence 是首批 NVLink Fusion 的合作夥伴，可實現客製化設計，目前已經 IP 授權給相關業者。

聯發科副董事長兼執行長蔡力行表示，聯發科在 ASIC 設計服務和在高速連接具備深厚專業知識，與輝達合作構建下一代 AI 基礎設施，雙方合作始於汽車領域，現在進一步擴展至 ASIC 領域，以滿足快速發展的雲端 AI 需求。