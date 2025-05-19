高通開發客製化資料中心CPU 可連接輝達AI晶片

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-19 14:43

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輝達的晶片雖在 AI 市場中占據主導地位，但仍需搭配 CPU 使用，而這個領域傳統上由英特爾 (INTC-US) 與超微半導體 (AMD-US) 主導。輝達本身也已進軍 CPU 市場，運用安謀 (ARM-US) 的技術設計出自家的「Grace」處理器。

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高通表示，將重返資料中心 CPU 市場。早在 2010 年代，高通就曾開始開發一款基於 Arm 架構的 CPU，並與 Meta Platforms 進行測試，但後來因成本削減與法律挑戰而中止這項計畫。

然而，自從在 2021 年收購了一支前蘋果晶片設計師團隊後，高通悄悄重啟相關研發，並再次與 Meta 就資料中心 CPU 展開討論。

高通上周證實，已與沙烏地阿拉伯的 AI 公司 Humain 簽署合作意向書，將共同開發一款客製化資料中心 CPU。

高通週一表示，未來的晶片將採用輝達的技術，以加快與輝達圖形處理器（GPU）之間的通訊速度，而這些 GPU 是其 AI 晶片產品組合的核心。