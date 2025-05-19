《財富》：川普中東投資爆矛盾：沙烏地巨額投資恐推高油價

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-19 16:47

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美國總統川普一向偏好低油價與龐大經濟協議，但此次訪問中東國家，兩大目標出現明顯矛盾。美方強力宣傳沙烏地阿拉伯承諾高達 6000 億美元投資，甚至有消息稱高達 1 兆美元，引發國際關注與質疑。

《財富》（Fortune）指出，若沙烏地如承諾投入 1 兆美元，就幾乎相當於該國主權基金或 GDP 總額。而專家稱，為長期履行該投資，沙烏地必須提高原油價格，以支撐龐大財政支出，將與川普推動的低油價政策形成矛盾。

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川普與中東的合約恐推高油價。(圖: REUTERS/TPG)

海灣研究中心首席經濟學家表示，這筆投資金額雖然驚人，但實際效益依賴於投資深度與未來油價走勢。除非油價明顯回升，否則沙烏地財政將面臨沉重壓力。

根據《彭博》估計，沙烏地阿拉伯要達到收支平衡，油價至少須達每桶 96 美元，部分專家甚至認為需超過 100 美元。目前國際布蘭特原油價格約為每桶 65 美元，遠低於收支平衡點。

今年 1 月川普就職時，布蘭特油價為每桶 79 美元，川普認為價格過高，曾公開要求沙烏地及 OPEC 降低油價。隨著油價降至 65 美元，川普的低油價政策初見成效。

針對川普政府宣稱的 6000 億美元協議，多方專家持懷疑態度。白宮資料顯示實際投資可能僅約 2820 億美元，其中大約一半為軍售合約，經濟學者則認為這些數字多屬政治宣傳。

專家指出，6000 億美元約等於沙烏地 GDP 的 60% 及其海外資產的 40%。若要實現目標，沙烏地須在四年內大幅擴大對美國進口，但結合國內 2030 願景計畫支出及油價下跌，沙烏地預計赤字將增至 700 億美元。

牛津經濟研究院經濟學家指出，雖然沙烏地投資數字龐大，但受限於 2030 願景國內發展計畫及能源收入下降，預計四年內僅能兌現部分投資承諾。