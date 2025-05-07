〈群聯法說〉Q2需求再加溫 PCIe Gen 4模組導入AI伺服器
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-07 19:10
群聯 (8299-TW) 今 (7) 日召開法說會，執行長潘健成表示，第二季除了各類客戶需求皆回升，搭載 PCIe Gen 4 的 SSD 控制 IC 記憶體模組也獲得全球 GPU 龍頭廠認證，預計 6 月開始供貨給 AI 伺服器供應商，有助後續營運。
潘健成說，隨著 2 月起 NAND 原廠的減產效應逐步顯現，市場供需關係開始改善，帶動整體需求逐月回溫，為全年營運奠定良好基礎，對 2025 年後續各季營運保持審慎樂觀態度。
展望第二季，潘健成指出，PC、手機與工控等主要應用的客戶需求皆依預期明顯回升，其中，PC 市場需求的反彈更進一步推升 PCIe 4.0 SSD 控制晶片出現供不應求，顯示產業動能已逐步回歸正向循環。
為因應市場變化，群聯自 2024 年第四季起即前瞻性地逐步建立合理庫存水位，做好準備以迎接 2025 年 NAND 市場的復甦動能。公司的庫存策略不僅有助於穩定供應鏈，也讓群聯得以更靈活地支援全球客戶日益成長的需求。
針對近期關稅議題，潘健成坦言，此造成部分客戶開始轉趨觀望，群聯也已啟動更積極的國際溝通策略，與全球客戶密切協調，協助其因應潛在風險，並共同維持穩定且具競爭力的供應鏈配置。
群聯將持續專注於控制晶片與模組的垂直整合優勢，以靈活應對市場變動，並積極透過群聯獨家專利邊緣 AI 方案 aiDAPTIV + 協助客戶加速導入 AI 數位轉型，擴大市場布局，強化營運韌性。
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