主權人工智慧崛起：沙烏地百億布局Humain平台，輝達、超微迎投資新風口

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-19 09:30

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在生成式人工智慧（Generative AI）快速崛起的浪潮下，主權 AI（Sovereign AI）成為全球國家布局未來科技與經濟安全的關鍵戰場。

為了確保對數據、演算法與文化資產的自主權，從印度到沙烏地阿拉伯，越來越多國家正砸下重金建構本土 AI 基礎設施，並積極與美國晶片大廠如輝達 (NVDA-US) 與超微半導體 (AMD-US) 合作，搶占 AI 主導地位。

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這波主權 AI 浪潮不僅重塑地緣政治格局，更為全球投資人開啟一條潛力龐大的新賽道。根據美銀證券分析師 Vivek Arya 預估，主權 AI 未來可能占 AI 基礎建設營收的 10% 至 15%，等於每年增加約 500 億美元的市場規模。

川普率科技巨頭訪沙烏地，主權 AI 成焦點議題

近期最受矚目的科技外交事件發生在沙烏地阿拉伯，美國總統川普率領人工智慧產業重量級人物，包括馬斯克與 OpenAI 執行長 Sam Altman，共同出訪沙烏地，聚焦全球競逐的 AI 技術與主權 AI 戰略合作。

沙烏地政府希望透過建置本土 AI 資料中心，掌握自主研發與數據控制權，並尋求川普協助取得輝達 AI 晶片出口許可，強化其 AI 基礎設施建設。

沙烏地啟動千億計畫，打造 AI 國家平台「Humain」

在沙烏地阿拉伯，該國王儲薩爾曼（Mohammed bin Salman）親自宣布成立主權 AI 平台「Humain」，這是其高達 1,000 億美元「超越計畫」（Project Transcendence）的重要項目，目標將沙烏地打造成全球 AI 技術樞紐。

沙烏地 Humain 欲將該國打造成全球 AI 技術樞紐。（圖：截自 Humain 官網）

目前，Humain 已採用新創公司 Groq 的 AI 晶片，未來 5 年將引進輝達與超微半導體的高階 AI 晶片，建立具備國際競爭力的 AI 運算基礎設施。

Humain 執行長 Tareq Amin 表示：「與輝達的合作是沙烏地邁向 AI 領導地位的關鍵一步。」

這項利多消息也帶動輝達與超微股價上揚，顯示投資人高度關注主權 AI 領域的成長潛力

川普政府放寬 AI 晶片出口，美國政策出現重大轉向

與前任拜登政府大幅限制 AI 晶片出口不同，川普政府上任後鬆綁 AI 出口管制，改採「總統個案審核制」，沙烏地因此成為首個受惠國，獲准引進高階 AI 晶片。

這項政策變動為美國 AI 硬體供應商如輝達、超微半導體創造新市場機會，同時也引發對國家安全風險的關注與討論。

沙烏地承諾不與中國合作，但透明度仍低於阿聯酋

儘管沙烏地政府承諾其主權 AI 平台 Humain 不與中國企業如華為合作，並禁止中國使用其雲端資源進行 AI 訓練，但其透明度仍低於阿拉伯聯合大公國技術平台 G42。

黃仁勳：主權 AI 是輝達成長引擎

輝達執行長黃仁勳早於 2023 年 11 月即指出，主權 AI 是未來幾年公司業務成長的重要動力。他強調，隨著各國積極投入 AI 運算資源，「一個國家不能把自己的知識與文化輸出，最後又從他人 AI 模型中付費買回來。」

黃仁勳點名印度為代表性國家，指出其語言多樣性與文化資產龐大，極需打造自主的 AI 生態系統，避免被國際 AI 模型主導。

主權 AI 成全球新賽道，投資人不容忽視

隨著全球政治與科技局勢變化，主權 AI 已經成為結合科技創新、國家安全與文化主權的重要戰略。無論是沙烏地的 Humain 平台、印度的語言 AI 建設、輝達的投資，還是川普政府的政策轉向，都預示著主權 AI 將成為 AI 產業的下一個關鍵戰場。