川普促成中東AI投資熱潮！輝達、超微搶進沙烏地 Humain 計畫啟動

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-14 08:40

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美國總統川普於週二（13 日）展開中東訪問行程，並在沙烏地阿拉伯與當地政府簽署戰略經濟協議，成功促成高達 6,000 億美元的對美國投資承諾。此舉不僅強化了雙邊經濟關係，也為美國科技企業打開人工智慧（AI）市場大門。

根據《路透》報導，美國科技巨頭們，都紛紛宣布與沙國主權基金創立的 AI 新創公司 Humain 簽訂合約。Humain 該公司由沙國首相沙爾曼 (Mohammed bin Salman Al Saud) 主導，目標是打造沙國為「全球 AI 重鎮」。

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Humain 執行長 Tareq Amin 和輝達執行長黃仁勳出席沙烏地阿拉伯 - 美國高峰會。(圖: REUTERS/TPG)

在規模最大的交易中，圖形處理器（GPU）巨擘輝達 (NVDA-US) 就宣布，將向沙烏地阿拉伯 Humain 出售數十萬顆 AI 晶片，首批包含 18,000 顆最新一代 Blackwell 晶片。

此外，美國晶片設計大廠超微半導體 (AMD-US) 也宣布與 Humain 合作，雙方簽訂了高達 100 億美元的協議，預計在五年內部署 500 兆瓦 AI 硬體基礎設施。

超微半導體執行長蘇姿丰表示，雙方攜手打造具全球影響力的 AI 平台，實現「前所未見的效能、開放性與擴展性」。

同時，白宮也指出，沙烏地企業 DataVolt 將在美國投資 200 億美元，用於建設 AI 資料中心與能源基礎設施。

目前，沙烏地阿拉伯積極推動經濟多元化，減少對石油的依賴。其王儲於本週一（11 日）正式啟動 Humain 計畫，與輝達、超微半導體合作打造大型 AI 工廠與雲端平台，預計五年內部署數十萬顆先進 GPU，涵蓋資料中心、雲端 AI 能力與進階 AI 模型等多項技術服務。

Humain 隸屬於沙國公共投資基金（PIF），並由王儲親自擔任主席。該公司執行長 Tareq Amin 表示：「要打造一家 AI 公司，必須從基礎建設做起，這是沙國史無前例的重大計畫。」

首批 AI 設施預計將於 2026 年啟用，Humain 將負責提供運算能力與技術服務，超微半導體則提供 AI 晶片與軟體支援。