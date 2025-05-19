【Joe’s華爾街脈動】市場在經濟數據與貿易休兵中找到安慰；趨勢反轉能否持續？

Joe Lu 2025-05-19 07:28

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關稅緊張局勢緩解、通膨降溫，股市大漲；關鍵數據即將公布

Joe Lu, CFA 2025 年 5 月 16 日 美東時間

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一周市場觀點

我們焦點列表中的主要美國企業表現普遍強勁，由科技股和成長型股票領漲。輝達 (NVIDIA) 上週大漲 + 15.36%，直接受惠於圍繞 AI 晶片貿易的正面情緒。其他大型科技股如特斯拉 (+22.88%)、亞馬遜(+7.03%)、Meta Platforms(+7.08%)、微軟(+3.67%) 和博通 (+10.03%) 亦顯著上揚，反映投資者重燃對科技股的熱情。

我們對潛在經濟狀況的評估肯定貿易休兵在減輕眼前的經濟衰退壓力方面，發揮了正面的影響。儘管指標持續指向美國經濟正處於晚期循環（投資存續期間和企業獲利展望負面，通膨壓力正面），但朝向更易管理的平均關稅率發展，符合我們的基本情境預期，並避免了更具破壞性的結果。此趨勢亦獲得四月份通膨數據的佐證：總體 CPI 月增 0.2%（年增 2.3%，為 2021 年 2 月以來最小增幅），核心 CPI 年增率維持在 2.8%，而 PPI 則意外下降。若此物價壓力趨緩的態勢得以延續，將有助於美國聯準會目前按兵不動的立場，並可能在勞動市場走弱時，為下半年的寬鬆政策預留空間。儘管正向的貿易消息可能開始提振市場情緒，但堅韌的「硬數據」（三月份激增後，四月份零售銷售相對穩定，初請領失業金人數健康）與極度疲弱的「軟數據」（五月份消費者信心創 2022 年 6 月以來最低）之間的落差，仍然是當前局勢的關鍵特徵。

上週美國各類股表現普遍正面，由週期性與科技導向型類股領漲。資訊科技類股上漲 + 7.81%，非必需消費品類股上漲 + 8.06%，工業類股上漲 + 5.72%，顯示風險偏好顯著改善。即使是防禦型類股，亦有所表現，例如公用事業類股 (+2.60%) 和必需消費品類股 (+0.85%)，但相較之下，漲幅落後於對經濟較為敏感的類股。芝加哥期權交易所波動率指數(VIX) 連續第七週下跌，反映投資者對短期波動的預期顯著降低。

國際股市亦受惠於全球市場情緒的改善。歐洲股市上漲 + 2.31%，日本股市上漲 + 0.92%。中國股市亦上揚 (+1.81%)，可能受到其國內信貸數據逐步改善的支撐，這或代表當地可能進一步放寬政策。其他資產類別則反映了風險偏好的情緒：受正面貿易消息影響，公債價格下跌，殖利率隨之上揚（短期公債 - 0.06%，20 年以上公債避險部位 + 1.76%）。WTI 原油價格（透過 USO 追蹤）上漲 + 3.81%。然而，黃金顯著回檔，本週下跌 - 3.41%，為年初以來的漲勢，畫下一個值得注意的休止符。比特幣則上漲 + 2.74%。

一周重點摘要

由於美中關稅休兵及通膨數據趨緩，顯著提振投資者情緒，故美國股市上週大漲（標普 500 指數 + 5.16%），為近六週內來的第四次收紅。。

美中宣布的 90 天關稅休兵（美國降至 30%，中國降至 10%）與 AI 晶片出口限制的放寬，是推動那斯達克指數 (+6.80%) 進入技術性牛市的主要因素，使其較四月份低點反彈超過 20%。

優於預期的通膨報告（四月 CPI 年增 + 2.3%，PPI 意外下降）進一步舒緩市場的擔憂，並支持聯準會今年稍晚可能彈性降息的觀點。

我們對經濟狀況的評估仍指向經濟週期晚期循環階段，但貿易緊張局勢的降溫，降低了當前最壞情況的衰退風險，儘管消費者信心等「軟數據」依然處於歷史低檔。

焦點列表新增眾多項目，包括印度股市、美國主要指數以及科技股，反映本週行情反彈幅度廣泛，風險偏好同步回升。

本週焦點

從我的分析角度來看，航太與國防 (A&D) 產業持續值得投資者重點關注。這個廣泛的產業包含了商用航空、中藥國防承包，以及快速發展的太空探索領域的企業。典型的航太與國防產業特點在於漫長的產品開發和銷售週期、持續投入大量的研發，以及高度依賴全球政府機構和大型企業高度依賴採購。該產業的發展軌跡通常受到當前地緣政治氣候、技術創新發展以及更廣泛的全球經濟趨勢所影響。在此領域中，某些投資方法旨在提供不同公司規模的廣泛產業參與度，這可以為投資者提供對該產業更為分散的曝險。

當前航太與國防產業的重要性，牢牢紮根於持續且複雜的全球安全局勢，這為全球國防能力的強勁需求提供了支撐。我們的專有指標顯示，許多關鍵產業參與者擁有大量且持續的訂單，顯示未來營收具有一定程度的可見度。與此同時，儘管面臨營運上的障礙和個別公司特定的問題，商用航太領域將受惠於機隊更新和客運量增加的長期結構性需求。該產業的基本面顯示，中期而言，在這些持久性需求驅動下，預期將有穩健的獲利成長。

展望未來，航太與國防產業展現具備卓越表現的潛力，並受到多項潛在催化因素的支撐。為因應地緣政治動態，全球對國防現代化的持續（甚至可能增加的）投資，提供了一個強勁的需求基礎。供應鏈中斷的緩解可能釋放更高的生產效率，並支持利潤率的改善。此外，先進航空系統、太空商業化，以及下一代推進技術等領域的重大創新，皆代表著可觀的長期成長機會。儘管該產業目前的市場估值反映了一定程度的樂觀情緒，但必須在其戰略重要性與未來成長前景的背景下進行評估。投資者需要考量的核心問題包括：當前國防支出軌跡的可持續性、商用航太生產正常化的進程，以及新興技術將如何重塑既有領導者和新進者之間的競爭格局。(全文未完)