微軟新一代Copilot助理來了！Build大會也將揭密「AI代理工廠」計畫

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-19 11:32

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微軟 (MSFT-US) 內部備忘錄顯示，該公司正全力研發全新一代 Copilot AI 助理，計畫於本週登場的 Build 開發者大會中對外公開亮相。此次更新不僅升級了 AI 能力，還揭示微軟未來將 AI 深度整合於企業服務的重大戰略。

根據《Business Insider》報導，新項目命名為 「Tenant Copilot」，由 Microsoft 365 團隊主導，目標是協助企業快速將內部知識轉化為能夠「說話」、「思考」、「執行任務」的 AI 助理。該系統將能存取並理解企業使用者在 Microsoft 365 中儲存的資料與工作流程。

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根據 4 月 14 日微軟高層 Jay Parikh 發出的內部郵件，「Tenant Copilot」結合了多種先進 AI 技術，包括監督式微調（supervised fine-tuning） 模擬企業語氣、導入 OpenAI 的 o3 推理模型以提升決策能力，並透過代理型微調（agentic fine-tuning） 執行實際任務。

根據備忘錄，微軟計畫在 Build 大會上推出 Tenant Copilot 的公開預覽版本，但具體發布內容仍可能視情況調整。

微軟 CoreAI 工程團隊也正制定市場策略，協助大型企業客戶成功導入 AI 雲端解決方案。

此外，Jay Parikh 也還於信中首次揭示「代理工廠」（Agent Factory）的構想，象徵微軟朝向 AI 驅動的軟體工廠轉型。

Parikh 強調：「要實現我們的願景，就必須建立一種 AI 融入思維與設計流程的新文化。代理工廠不只改變我們打造什麼，更重塑我們的工作方式。」

該項計畫也探索如何讓 AI 代理成為員工的「數位同事」。根據備忘錄，微軟一直在研究如何處理 AI 代理的身份管理。該技術通常控制人類用戶的安全存取。現在，該公司正嘗試為 AI 代理建立類似的系統。