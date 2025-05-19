微軟新一代Copilot助理來了！Build大會也將揭密「AI代理工廠」計畫
鉅亨網編譯莊閔棻
微軟 (MSFT-US) 內部備忘錄顯示，該公司正全力研發全新一代 Copilot AI 助理，計畫於本週登場的 Build 開發者大會中對外公開亮相。此次更新不僅升級了 AI 能力，還揭示微軟未來將 AI 深度整合於企業服務的重大戰略。
根據《Business Insider》報導，新項目命名為 「Tenant Copilot」，由 Microsoft 365 團隊主導，目標是協助企業快速將內部知識轉化為能夠「說話」、「思考」、「執行任務」的 AI 助理。該系統將能存取並理解企業使用者在 Microsoft 365 中儲存的資料與工作流程。
根據 4 月 14 日微軟高層 Jay Parikh 發出的內部郵件，「Tenant Copilot」結合了多種先進 AI 技術，包括監督式微調（supervised fine-tuning） 模擬企業語氣、導入 OpenAI 的 o3 推理模型以提升決策能力，並透過代理型微調（agentic fine-tuning） 執行實際任務。
根據備忘錄，微軟計畫在 Build 大會上推出 Tenant Copilot 的公開預覽版本，但具體發布內容仍可能視情況調整。
微軟 CoreAI 工程團隊也正制定市場策略，協助大型企業客戶成功導入 AI 雲端解決方案。
此外，Jay Parikh 也還於信中首次揭示「代理工廠」（Agent Factory）的構想，象徵微軟朝向 AI 驅動的軟體工廠轉型。
Parikh 強調：「要實現我們的願景，就必須建立一種 AI 融入思維與設計流程的新文化。代理工廠不只改變我們打造什麼，更重塑我們的工作方式。」
該項計畫也探索如何讓 AI 代理成為員工的「數位同事」。根據備忘錄，微軟一直在研究如何處理 AI 代理的身份管理。該技術通常控制人類用戶的安全存取。現在，該公司正嘗試為 AI 代理建立類似的系統。
Parikh 最後表示，微軟希望將 Azure AI Foundry 打造為 AI 助理與「Agentic 應用」的統一開發平台，並預告將於 Build 大會中釋出其早期版本。
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