過度熱情了！華爾街警告 別盲目追逐這波股市反彈

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-19 08:00

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中美關稅戰緩和引發股市上漲，但一些策略師對此保持謹慎，他們警告稱，反彈可能過度。

嘉信理財首席全球投資策略師 Jeffrey Kleintop1u 表示：「我對目前看到的反彈幅度感到擔憂。」 他解釋稱，市場可能對於貿易擔憂已經過去這件事過於樂觀。目前的貿易框架仍然離完成協議相距甚遠。

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標普 500 指數自 4 月 9 日的低點以來已上漲約 1,000 點，隨著貿易緊張局勢緩解，一些華爾街公司因此上調了年底的預測。

本週稍早，這個廣泛代表市場的指數在美中貿易達成暫時休兵 90 天的協議後後，成功抹平了 2025 年的所有跌幅。該協議暫停並降低了雙方的關稅。此前，美國與英國本月稍早也宣布了一項有限協議，降低了部分商品（如汽車與農產品）的貿易壁壘。

與此同時，川普對幾乎所有貿易夥伴實施的 10% 基本關稅自 4 月起生效並仍然維持中。此外，另一套可能進一步提高部分國家關稅的對等關稅措施，已於上月暫停 90 天。

本週股市的樂觀情緒也受到川普最近中東行期間宣布的一系列投資消息提振，這顯示出該政府對於在該地區談判交易持開放態度。

不過，策略專家警告說，若未能達成具體的貿易協議，市場波動性可能會再次出現。

TPW Advisory 創辦人傑伊 · 佩洛斯基表示：「關稅這隻貓已經從袋子裡跑出來了。」他補充說，這顯示出人們對美國政府及其政策的「信任和信心正在遭到更大程度的侵蝕」。他還說：「這種信任已經受到嚴重損害。」

他指出：「即使對中國的關稅有所降低，我們仍處於美國自二戰或更早以來最高的關稅水平，這將對經濟產生負面影響。」

瑞銀策略師在一份報告中指出，儘管近期進行了談判，關稅水平仍比年初「顯著更高」。他們估計，美國實際關稅稅率（所有進口商品的平均關稅）目前約為 15%，是 1 月份川普重返白宮前 2.5% 稅率的六倍。

該估算是基於上個月宣布的 90 天關稅暫停措施會在期限後繼續實施的前提下作出的。

「鑑於川普政府暗示 10% 的基準關稅不太可能透過談判進一步下調，這些高企的關稅可能拖累美國經濟並推高物價，」 瑞銀全球財富管理美洲區首席投資官索利塔馬塞利在客戶報告中表示。

他警告，儘管未來幾週可能宣布更多貿易協議，「持續的不確定性可能引發市場進一步波動。」

F/m Investments 執行長 Alex Morris 也認為，目前尚未看到永久性的改變，「我認為市場在真正起飛之前需要看到實質進展。當前雖有反彈，但我認為未來還會有更多波動。」

儘管財報季許多公司公佈了強勁的季度業績，但管理層對關稅相關影響表達了不確定性，部分公司甚至撤回了業績預測。

上週零售巨頭沃爾瑪警告可能被迫漲價。該公司財務長接受採訪時稱，低價是沃爾瑪的立身之本，會盡可能長時間地保持低價，「但當你看到某些進口品類的成本上漲幅度時，這已超出零售商或供應商的承受能力。」

部分策略師建議投資人轉向公用事業等防禦性板塊及國際股票。與維持利率不變的聯準會不同，多家外國央行已降息，推動海外市場上漲。

NewEdge Wealth 投資組合策略主管 Brian Nick 表示，如果投資人一直低配國際股票，那麼現在至少應該恢復到這一戰略配比。

投資組合經理人也警告不要試圖掌握市場時機或對短期波動做出反應，尤其是考慮到 4 月以來的快速反彈。

Innovator ETFs 首席投資策略師 Tim Urbanowicz 表示：「我們最終仍然認為，標普 500 指數可以走高、股市可以表現良好，但不會直線上升。」