〈美股13F報告〉阿里巴巴Q1持股市值飆升50%！小鵬汽車占比逾8成 微博穩居第二

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-17 15:30

‌



阿里巴巴集團控股有限公司 (09988-HK) 近日依規向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 報告，揭露其截至 2025 年 3 月 31 日止第一季的投資組合與變化。

報告顯示，阿里巴巴在第三季的持股組合中新增了 0 檔個股，減持 2 檔個股，清倉 1 檔個股。阿里巴巴第一季持股總市值達 8.1 億美元，較前一季的 5.4 億美元大增 50%，顯示其資本操作活躍度持續提升。

‌



‌



第二大持股為微博 (WB-US) ，阿里巴巴持有 900 萬股，市值約 8,523 萬美元，持股量與上季持平，占比 15.79%。

排名第三的是玩美移動 (PAQC-US) ，持股 92.7 萬股，市值約 173 萬美元，但相較上季大減 68.87%。

此外，阿里巴巴本季清倉了百世集團，該筆資產已完全移出投資組合。

隨著阿里巴巴加速資本市場參與與多元佈局，市場情緒逐步轉向樂觀。多家分析機構近期對阿里巴巴港股給予「買進」評級，並將目標價定為每股 106 港元，顯示市場對其電商、雲端與海外擴張潛力抱持信心。

技術指標也提供正面訊號，目前阿里巴巴港股呈現「買入」技術情緒，顯示投資人看多其股價表現。該股日均成交量達 1.43 億股，最新市值約 24,068 億港元，為港股市場中最具代表性的科技巨頭之一。