AI選股策略「Tech Titans」13天飆升13.8%！遠勝美股大盤與科技股

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-17 16:30

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美股近期強勢反彈，標普 500 指數在僅僅 13 個交易日內就勁揚逾 3.5%，但一套由人工智慧（AI）驅動的高報酬選股策略「Tech Titans」，卻在相同期間繳出 13.8% 的驚人報酬，迅速吸引市場目光，堪稱 2024 年以來最強勢的 AI 投資工具之一。

根據金融科技平台 ProPicks 提供的資料，「Tech Titans」策略自 2023 年 11 月上線以來，表現持續亮眼，累積報酬率已達 101.37%，大幅領先同期的標普 500 大盤。

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「Tech Titans」透過 AI 模型從數千檔科技股中篩選出 15 檔具潛力的個股，其中包括以下近期漲幅驚人的明星股票：

超捷國際 (MCHP-US) ：5 月單月漲幅 33.12%

(MCHP-US) ：5 月單月漲幅 33.12% Axcelis Technologies (ACLS-US) ：上漲 25.39%

(ACLS-US) ：上漲 25.39% 萬機科技 (MKSI-US) ：飆升 26.57%

這些股票不僅跑贏大盤，也大幅貢獻策略整體回報，顯示 AI 演算法對短線與波段投資均具備優勢。

ProPicks 表示，「Tech Titans」策略每月僅需不到 10 美元訂閱費，投資人即可定期獲得 AI 精選的科技股清單，並依據個人風險偏好分類投資組合，節省研究時間，提升投資效率。

此外，ProPicks 強調，該 AI 並非黑箱操作，而是根據公開財報與歷史資料所建立的基本面篩選模型，可真實追蹤並驗證每一檔股票的投資邏輯與績效。

除了「Tech Titans」，ProPicks 的中型股策略「Midcap Movers」自 5 月以來報酬率也高達 9.3%，優於基準指數 7.2% 的漲幅，代表性個股如：

VF 公司 (VFC-US) ：上漲 22.12%

Herc Holdings (HRI-US) ：勁揚 20.66%

在全球市場方面，ProPicks 的 AI 策略同樣表現亮眼，包括：

德國工業冠軍股（Germany Industrial Champions）：+12.77%

沙烏地阿拉伯 TASI Superstars：+11.60%

印度中型股 Bharat Midcap Movers：+10.98%

義大利成長股（Italian Growth Stars）：+8.64%

根據回測與實際績效，若投資人在「Tech Titans」策略上線初期投入 10 萬美元，至今資產將已累積成長至逾 216 萬美元，顯示出 AI 在中長期投資回報上的潛力不容小覷。