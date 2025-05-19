川普擬出售美國之音總部大樓 美政府加速處置資產引發爭議 

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-19 10:10

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美國總統川普領導的聯邦政府近日被爆料打算出售美國之音 (VOA) 總部大樓，此舉成為其推行「加速處置」計畫中最具爭議的一環。這場圍繞政府資產瘦身與輿論工具存廢的博弈，已引發法律與政治的雙重風暴。

綜合《彭博資訊》與《紐約時報》上周五 (16 日) 報導，川普政府計畫出售的 Wilbur Cohen Federal Building 位於華盛頓國家廣場南側，毗鄰國會大廈。這座建於 1960 年代的 11 層建築，目前由 VOA 母公司美國國際媒體署 (USAGM)、衛生與公眾服務部(HHS) 共同使用。

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作為 USAGM 監管的「外宣矩陣」核心，該機構旗下還擁有 "自由亞洲電台" 等五家媒體機構，年度耗資數億美元。

紐時分析指出，此次資產處置與馬斯克主導的政府效率部 (DOGE) 改革密切相關。自川普 3 月簽署行政令要求精簡官僚體系後，USAGM 已成為重點整頓對象。

今年 3 月，川普提名的 USAGM 負責人單方面取消拜登政府簽署的 15 年新址租約，導致 VOA 面臨「無家可歸」危機。目前該機構員工仍在原址辦公，但美國總務管理局 (GSA) 已將其列入待售清單。

彭博披露，GSA 的加速處置計畫涉及 443 處聯邦房產，其中洛杉磯法院大樓、聖路易斯實驗室等資產已進入銷售流程。

儘管聯邦法律規定過剩房產需優先轉讓政府機構或非營利組織，但 GSA 發言人強調將快速允許進行盡職調查與法律程序。這種操作模式已引發訴訟風險，今年 3 月聯邦上訴法院裁定川普政府可在訴訟期間繼續凍結 VOA 預算。

值得關注的是，川普政府與 VOA 的恩怨由來已久。2020 年 4 月，川普曾公開批評 VOA 用納稅人錢為中國宣傳，此次重啟處置計畫被視為川普「輿論戰」策略的延續。

紐時指出，DOGE 團隊已將 VOA 等媒體定義為「低效外交資產」，打算通過關停或私有化削減年度 1.5 億美元營運開支。

法界人士警告，即便國會或法院最終叫停處置計劃，聯邦法官先前已批准川普政府扣留相關預算。這場圍繞著政府資產與媒體屬性的角力，不僅牽動美國內政治博弈，也可能影響全球輿論場格局。