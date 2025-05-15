search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：NRG能源公司NRG-US的目標價調升至167元，幅度約25.56%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對NRG能源公司(NRG-US)提出目標價估值：中位數由133元上修至167元，調升幅度25.56%。其中最高估值200元，最低估值104元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予NRG能源公司評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀2位。

NRG能源公司今(15日)收盤價為153.81元。近5日股價上漲25.56%，標普指數上漲4.64%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股NRG市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
NRG能源公司153.81-1.85%

延伸閱讀



Empty