鉅亨速報 - Factset 最新調查：NRG能源公司NRG-US的目標價調升至126元，幅度約4.56%
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對NRG能源公司(NRG-US)提出目標價估值：中位數由120.5元上修至126元，調升幅度4.56%。其中最高估值165元，最低估值99元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予NRG能源公司評價：積極樂觀8位、保持中立4位、保守悲觀2位。
NRG能源公司今(4日)收盤價為92.65元。近5日股價下跌4.56%，標普指數下跌5.21%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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