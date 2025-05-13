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鉅亨速報 - Factset 最新調查：NRG能源公司(NRG-US)EPS預估下修至7.35元，預估目標價為130.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-13 00:16


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對NRG能源公司(NRG-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.48元下修至7.35元，其中最高估值7.75元，最低估值7.28元，預估目標價為130.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.75(7.75)8.7710.1511.01
最低值7.28(7.28)7.548.459.25
平均值7.47(7.5)8.149.0310.08
中位數7.35(7.48)7.828.810.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值306.66億317.22億329.26億301.29億
最低值284.34億288.47億294.59億301.29億
平均值295.93億303.39億311.05億301.29億
中位數296.78億304.46億309.29億301.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.078.935.17-1.124.99
營業收入89.67億268.97億316.28億285.92億281.00億

詳細資訊請看美股內頁：
NRG能源公司(NRG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNRG

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