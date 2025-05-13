鉅亨速報 - Factset 最新調查：NRG能源公司(NRG-US)EPS預估下修至7.35元，預估目標價為130.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-13 00:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對NRG能源公司(NRG-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.48元下修至7.35元，其中最高估值7.75元，最低估值7.28元，預估目標價為130.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.75(7.75)
|8.77
|10.15
|11.01
|最低值
|7.28(7.28)
|7.54
|8.45
|9.25
|平均值
|7.47(7.5)
|8.14
|9.03
|10.08
|中位數
|7.35(7.48)
|7.82
|8.8
|10.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|306.66億
|317.22億
|329.26億
|301.29億
|最低值
|284.34億
|288.47億
|294.59億
|301.29億
|平均值
|295.93億
|303.39億
|311.05億
|301.29億
|中位數
|296.78億
|304.46億
|309.29億
|301.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.07
|8.93
|5.17
|-1.12
|4.99
|營業收入
|89.67億
|268.97億
|316.28億
|285.92億
|281.00億
詳細資訊請看美股內頁：
NRG能源公司(NRG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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