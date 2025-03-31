鉅亨速報 - Factset 最新調查：NRG能源公司NRG-US的目標價調升至120.5元，幅度約4.78%
鉅亨網新聞中心 2025-03-31 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對NRG能源公司(NRG-US)提出目標價估值：中位數由115元上修至120.5元，調升幅度4.78%。其中最高估值165元，最低估值99元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予NRG能源公司評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀2位。
NRG能源公司今(31日)收盤價為95.2元。近5日股價下跌4.78%，標普指數下跌1.53%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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