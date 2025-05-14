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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：NRG能源公司NRG-US的目標價調升至133元，幅度約3.1%

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 02:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對NRG能源公司(NRG-US)提出目標價估值：中位數由129元上修至133元，調升幅度3.1%。其中最高估值200元，最低估值104元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予NRG能源公司評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀2位。

NRG能源公司今(14日)收盤價為157.1459元。近5日股價上漲3.1%，標普指數上漲3.43%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NRG市場預估目標價

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