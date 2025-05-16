鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一資本金融COF-US的目標價調升至223元，幅度約5.19%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對第一資本金融(COF-US)提出目標價估值：中位數由212元上修至223元，調升幅度5.19%。其中最高估值264元，最低估值160元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予第一資本金融評價：積極樂觀17位、保持中立7位、保守悲觀0位。
第一資本金融今(16日)收盤價為194.635元。近5日股價上漲5.19%，標普指數上漲4.64%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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