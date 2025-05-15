從「半馬」到運動會 深圳上海等多個中國城市加大人形機器人應用場景推廣力道

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-15 13:40

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今年以來，中國加大力道突破人形機器人應用場景匱乏的挑戰，多地透過舉辦人形機器人運動會和工業場景測試，加速技術迭代與商業化落地。從深圳的千億產業規劃到北京萬輛機器人量產目標，這場科技競賽折射出人形機器人從實驗室走向現實的艱難突圍。

中國《21 世紀經濟報道》報導，全球首個人形機器人半程馬拉松上月在北京亦莊開跑，40 餘台機器人跨越障礙完成 21 公里賽程，無錫首屆具身智能機器人運動會則上演了田徑、足球、咖啡沖泡等 20 餘項技能比拼。這些看似娛樂化的賽事背後，是業界對複雜場景適應能力的迫切探索。

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業內人士指出，馬拉松考驗機器人的續航與穩定性，足球比賽模擬動態環境下的協作能力，這些都是工業場景中亟需突破的技術痛點。

政策層面的推動力同樣強勁。深圳擬在 3 年內培育百億級企業 10 家，推動具身智慧產業群聚規模突破千億；上海也藉由國家機器人創新中心，聯合清華、上海大學開發「格物」模擬平台；蘇州則聚焦工業場景，目標 2027 年形成 2000 億機器人產業集群。

此外，中國工信部 2023 年發布的《人形機器人創新發展指南》明確指出，2027 年要建構國際競爭力的產業生態。為此，多地創新推出「場景銀行」機制；無錫設立 300 個典型應用場景庫，北京搭建百億元級應用場景對接平台，透過真實需求牽引技術迭代，上海更將人形機器人納入「產業煥新計畫」，對採購本地機器人產品的企業給予最高 30% 的購置補助。

值得注意的是，多地規劃顯現出高度協同性；深圳側重消費端創新，上海強化技術研發，蘇州深耕製造業應用。

企業層面，優必選 Walker S 系列已在東風柳汽車間完成首批 20 台部署，承擔自主搬運、品質偵測等重複性工作。傳化集團與浙江人形機器人創新中心共建材料實驗室，探索工業場景下的材料耐久性問題。

華為與優必選的全面合作，則瞄準家庭服務與工業運維的雙線突破，這種「場景客製化研發」模式正顯現成效。某車廠沖壓車間引入人形機器人後，高風險作業職缺減少 40%，零組件分揀效率提升 35%。

此外，在資本市場上，人形機器人賽道持續升溫。去年中國國內相關企業融資額突破 200 億元 (人民幣，下同)，紅杉資本、高瓴創投等機構密集研究蘇州、深圳的創業團隊。

不過，業界人士也指出，目前 80% 的融資流向技術研發，僅 20% 投向場景驗證。

清華大學教授賈培發說：「就像自動駕駛需要百萬公里路測，人形機器人也需要建立標準化的場景測試體系。」

此外，技術瓶頸也不容忽視。根據國金證券數據，目前人形機器人在動態環境中的任務成功率僅 62%，遠低於工業機器人 98% 的標準水準。極端天氣下的感應器失效、複雜工序的泛化能力不足等問題，限製商業化進程。

深圳某機器人企業技術長指出，參加上月馬拉松的機器人中有 15% 因路面濕滑中途退出，暴露出環境感知系統的脆弱性。