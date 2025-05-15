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從「半馬」到運動會 深圳上海等多個中國城市加大人形機器人應用場景推廣力道

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-15 13:40

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從「半馬」到運動會 深圳上海等多個中國城市加大人形機器人應用場景推廣力道

今年以來，中國加大力道突破人形機器人應用場景匱乏的挑戰，多地透過舉辦人形機器人運動會和工業場景測試，加速技術迭代與商業化落地。從深圳的千億產業規劃到北京萬輛機器人量產目標，這場科技競賽折射出人形機器人從實驗室走向現實的艱難突圍。

中國《21 世紀經濟報道》報導，全球首個人形機器人半程馬拉松上月在北京亦莊開跑，40 餘台機器人跨越障礙完成 21 公里賽程，無錫首屆具身智能機器人運動會則上演了田徑、足球、咖啡沖泡等 20 餘項技能比拼。這些看似娛樂化的賽事背後，是業界對複雜場景適應能力的迫切探索。


業內人士指出，馬拉松考驗機器人的續航與穩定性，足球比賽模擬動態環境下的協作能力，這些都是工業場景中亟需突破的技術痛點。

政策層面的推動力同樣強勁。深圳擬在 3 年內培育百億級企業 10 家，推動具身智慧產業群聚規模突破千億；上海也藉由國家機器人創新中心，聯合清華、上海大學開發「格物」模擬平台；蘇州則聚焦工業場景，目標 2027 年形成 2000 億機器人產業集群。

此外，中國工信部 2023 年發布的《人形機器人創新發展指南》明確指出，2027 年要建構國際競爭力的產業生態。為此，多地創新推出「場景銀行」機制；無錫設立 300 個典型應用場景庫，北京搭建百億元級應用場景對接平台，透過真實需求牽引技術迭代，上海更將人形機器人納入「產業煥新計畫」，對採購本地機器人產品的企業給予最高 30% 的購置補助。

值得注意的是，多地規劃顯現出高度協同性；深圳側重消費端創新，上海強化技術研發，蘇州深耕製造業應用。

企業層面，優必選 Walker S 系列已在東風柳汽車間完成首批 20 台部署，承擔自主搬運、品質偵測等重複性工作。傳化集團與浙江人形機器人創新中心共建材料實驗室，探索工業場景下的材料耐久性問題。

華為與優必選的全面合作，則瞄準家庭服務與工業運維的雙線突破，這種「場景客製化研發」模式正顯現成效。某車廠沖壓車間引入人形機器人後，高風險作業職缺減少 40%，零組件分揀效率提升 35%。

此外，在資本市場上，人形機器人賽道持續升溫。去年中國國內相關企業融資額突破 200 億元 (人民幣，下同)，紅杉資本、高瓴創投等機構密集研究蘇州、深圳的創業團隊。

不過，業界人士也指出，目前 80% 的融資流向技術研發，僅 20% 投向場景驗證。

清華大學教授賈培發說：「就像自動駕駛需要百萬公里路測，人形機器人也需要建立標準化的場景測試體系。」

此外，技術瓶頸也不容忽視。根據國金證券數據，目前人形機器人在動態環境中的任務成功率僅 62%，遠低於工業機器人 98% 的標準水準。極端天氣下的感應器失效、複雜工序的泛化能力不足等問題，限製商業化進程。

深圳某機器人企業技術長指出，參加上月馬拉松的機器人中有 15% 因路面濕滑中途退出，暴露出環境感知系統的脆弱性。

展望未來，人形機器人的突破口可能出現在醫療復健領域。上海傅利葉智慧的最新通用人形機器人已通過 CFDA 認證，其柔性關節技術使物理治療動作精度達到 0.1 毫米。在農業領域，碧桂園旗下千璽機器人研發的種植機器人，已實現番茄採摘成功率 93%。這些垂直場景的突破，有望為人形機器人的大規模應用開啟新局面。

優必選創辦人周劍曾表示：「人形機器人的黃金時代不在實驗室，而在田間車間、商場醫院。只有穿透場景迷霧，機器人才能真正走進人類生活。」

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人形機器人應用場景工業機器人馬拉松亦莊無錫具身智能機器人運動會

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