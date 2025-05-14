鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至-1.33元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 22:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對波音(BA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.25元下修至-1.33元，其中最高估值1.85元，最低估值-3.14元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.85(1.85)
|6.36
|10.6
|13.15
|最低值
|-3.14(-3.14)
|1.35
|2.2
|6.14
|平均值
|-1.19(-1.15)
|3.86
|6.51
|8.58
|中位數
|-1.33(-1.25)
|3.93
|7.03
|8.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|866.23億
|1,035.94億
|1,180.76億
|1,231.87億
|最低值
|806.14億
|897.45億
|1,010.41億
|1,082.68億
|平均值
|833.40億
|973.80億
|1,083.25億
|1,165.39億
|中位數
|828.85億
|978.86億
|1,080.79億
|1,175.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-20.88
|-7.15
|-8.30
|-3.67
|-18.36
|營業收入
|581.61億
|622.86億
|666.07億
|777.94億
|665.18億
詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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