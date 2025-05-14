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鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至-1.33元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 22:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對波音(BA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.25元下修至-1.33元，其中最高估值1.85元，最低估值-3.14元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.85(1.85)6.3610.613.15
最低值-3.14(-3.14)1.352.26.14
平均值-1.19(-1.15)3.866.518.58
中位數-1.33(-1.25)3.937.038.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值866.23億1,035.94億1,180.76億1,231.87億
最低值806.14億897.45億1,010.41億1,082.68億
平均值833.40億973.80億1,083.25億1,165.39億
中位數828.85億978.86億1,080.79億1,175.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-20.88-7.15-8.30-3.67-18.36
營業收入581.61億622.86億666.07億777.94億665.18億

詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBA

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