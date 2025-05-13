不會再被退貨？傳中國允許航空公司接收波音飛機

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-13 13:56

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知情人士表示，北京官員本週已開始通知國內航空公司和政府機構，可以恢復美國製造的飛機的交付。由於資料保密，知情人士要求匿名。其中一位知情人士補充說，航空公司有權自行決定按照自己的時間和條款安排交付。

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波音公司發言人拒絕評論，中國民航局也沒有立即回應置評要求。

恢復對中國的飛機交付將為波音帶來即時的提振。然而，如果關稅戰不能在 90 天的緩期之內解決，飛機交付的恢復可能只是曇花一現。

在川普宣布對大多數主要貿易夥伴徵收關稅並遭到中國報復性回應後，波音深陷在貿易爭端之中。這使得波音飛機退出了中國航空公司的市場，而北京方面則下令該國航空公司停止接收波音的飛機。

雖然禁令的解除為重啟交付掃清了道路，但目前尚不清楚中國的航空公司多久能獲得所需的飛機。

今年將有約 50 架波音飛機交付中國，這將節省波音尋找新買家的時間和成本，一旦飛機到達航空公司客戶手中，也能保證其獲得豐厚的付款。