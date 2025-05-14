search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合愛迪生ED-US的目標價調降至104元，幅度約4.15%

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對聯合愛迪生(ED-US)提出目標價估值：中位數由108.5元下修至104元，調降幅度4.15%。其中最高估值128元，最低估值90元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予聯合愛迪生評價：積極樂觀3位、保持中立10位、保守悲觀6位。

聯合愛迪生今(14日)收盤價為100.51元。近5日股價下跌4.15%，標普指數上漲4.99%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ED市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
聯合愛迪生100.51-2.93%

延伸閱讀



Empty