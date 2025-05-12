馬斯克：正在悄悄測試「金卡」簽證系統

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-12 08:20

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馬斯克在社群平台 X 發文表示，「金卡」簽證計劃正在悄悄進行測試，以確保系統正常運作，並稱「一旦完成全面測試，總統就會宣布向公眾推出。」

「金卡」計劃是川普的一項計劃，旨在提供「非常高階的人士」一條「入籍之路」，以金卡取 EB-5 簽證，每張售價為 500 萬美元。透過 EB-5，外國人如果投資美國企業逾 80 萬美元，創造至少 10 個工作機會，就能取得永久居留權，美國聯邦政府去年因此籌資大約 40 億美元。

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川普授權馬斯克及政府效率部（DOGE）負責創建金卡簽證系統網站，DOGE 正積極與美國國務院、國土安全部及美國公民及移民服務局（USCIS）官員合作，設立金卡簽證的申請入口網站，及相關機制。

馬斯克團隊致力於研究如何加快傳統移民審查流程，包括面試和背景調查，以確保兼顧效率與安全，金卡簽證的目標是在提出申請後兩周完成審查，並發放居留資格。