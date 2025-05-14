特斯拉重啟中國零組件供應鏈！Cybercab與Semi卡車量產時程曝光

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-14 17:20

‌



根據《路透》報導，知情人士透露，特斯拉 (TSLA-US) 計畫自本月底起，恢復從中國運送零組件至美國，用於生產旗下的兩款新車型：Cybercab 無人計程車與 Semi 電動卡車，反映出中美貿易緊張情勢降溫後，供應鏈運作的迅速回溫。

這項計畫的恢復，發生在中美於日內瓦達成關稅休兵協議後。雙方同意取消大部分加徵關稅與其他貿易反制措施，使企業如特斯拉能迅速調整供應策略。這對以全球供應鏈為核心的電動車製造商來說，無疑是一大利多。

‌



在協議前，由於美國總統川普將中國商品關稅提高至 145%，特斯拉不得不暫停零組件運輸計畫，使即將進入量產階段的 Cybercab 與 Semi 造成延誤。

儘管如今協議已公布，但知情人士仍警告，川普政策的不可預測性仍可能影響後續進展。

根據特斯拉內部規劃，預計 Cybercab 與 Semi 卡車將於今年 10 月展開試產，並在 2026 年正式進入量產階段。

其中，Cybercab 將在德州工廠生產，Semi 則落腳內華達州工廠。兩者皆為特斯拉拓展未來交通與商用運輸的關鍵戰略車款。

特斯拉的 Cybercab 是一款無方向盤、無油門煞車踏板的全自動駕駛電動車。特斯拉已向多州政府申請機器人計程車（robotaxi）的營運許可。該車型目標價格低於 3 萬美元，意圖打破傳統自駕車高價門檻，普及自駕計程車服務。

另一方面，特斯拉也計畫在 2026 年大幅提升 Semi 電動卡車的產能，並加速向包括百事可樂 (PEP-US) 在內的企業客戶交付延遲已久的訂單。預計將鞏固特斯拉在商用運輸領域的布局。

儘管川普的關稅政策旨在刺激美國製造業，但其實也間接衝擊了馬斯克。馬斯克曾在第一季財報電話會議中透露，他曾親自向川普建言降低關稅，但最終仍由總統拍板定案，未獲實質進展。