美國大學畢業率僅64%！川普痛批：美國認證機構失職

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 13:00

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美國總統川普近日簽署行政命令，針對美國高等教育「認證機構」進行改革，指控這些機構未能阻止低品質大學獲得認證，並批評它們推動歧視性意識形態與多元、平等與包容（DEI）政策，對教育體系造成負面影響。

川普的行政命令聚焦於那些，負責評估美國大學是否符合聯邦認可標準的「認證機構」，這些機構對大學是否能獲得聯邦助學金有著直接影響。

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根據《富比士》（Forbes）報導，川普在命令中強烈批評這些機構，「一再讓低品質學校通過評估」，並援引數據指出，2020 年只有 64% 的美國大學生能在六年內完成學業，有嚴重「失職」嫌疑。

川普批評 DEI 政策與低品質學校認證

川普指控這些認證機構推動「歧視性意識形態」，並強行實施多元、平等與包容（DEI）政策，對大學的運營和學生的學習環境產生了過度影響。

DEI 政策旨在推動學校在招生、課程設計等方面更注重多樣性，但川普認為這些政策干擾了教育的公正性和學術標準。

新英格蘭高等教育認證機構（NECHE）主席 Larry Schall 公開反駁川普的指控，並強調該機構的標準並未要求學校推行任何與 DEI 相關的政策。

Schall 指出，像哈佛大學和布朗大學這樣的學校，無需遵守這些政策要求，並且學校如果認為認證標準違反法律，可以選擇不遵守。

同樣，南部學校認證機構（SACS）也發表聲明，澄清其標準並未包括 DEI 政策。SACS 負責從維吉尼亞州到德州的高等教育機構認證，該機構過去也曾因佛羅里達州的課綱改革問題引發共和黨的強烈關注。

此外，川普在行政命令中還批評了負責美國法學教育的美國律師協會（ABA）和醫學教育認證機構，如醫學教育聯絡委員會（LCME）和畢業後醫學教育認證委員會（ACGME），指責它們未遵守最高法院禁止招生時考量種族因素的裁定，並仍在鼓勵多元化招生政策。

認證機構反擊：保障教育品質與納稅人投資

針對川普的指控，七大區域認證機構組成的「區域認證委員會理事會」（Council of Regional Accrediting Commissions）也強烈表達反對，並強調認證制度對保障教育品質和保護納稅人投資至關重要。他們呼籲繼續與政府合作，推動高等教育體系的創新與問責。

該理事會在聲明中嚴正回應：「認證機構在保障高等教育品質、維護學生及納稅人教育投資方面發揮關鍵作用。我們堅決反對川普總統對認證機構在美國高等教育體系中角色的不當描述，同時願與教育部長通力合作，共同推進提升教育品質、創新性、誠信度與問責機制的政策。」

歷史先例：政府曾撤銷認證機構資格

儘管任何撤銷認證機構資質的行動最終都需透過聯邦法院裁決，但歷史上確時有政府取消其資格的先例。

2016 年 9 月歐巴馬執政期間，教育部就撤銷了對總部位於華盛頓的獨立院校認證委員會（ACICS）的認可，該機構當時認證的 245 所院校中，多數為營利性教育機構。

此前，其認證的兩大營利性教育集團（科林斯學院與 ITT 技術學院）因詐欺調查倒閉，導致該認證機構持續受到審查。

Schall：川普的命令仍有建設性

不過，Schall 表示，儘管川普的改革措施遭到部分批評，但其中也有建設性部分，尤其是放寬對新認證機構設立的限制。

他指出，拜登總統時期的聯邦認可機構設立門檻過高，很多新機構因為繁瑣的過程難以獲得認可。

截至 2024 年 3 月，全美共有 37 個獲聯邦認可的認證機構。在川普首任期間，教育部取消了區域限制，七大區域機構不再局限於原有範圍，並可以跨區域認證其他學校。