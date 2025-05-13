周三生效！川普下令降對陸小額包裹關稅至54% 專家：對中美貿易具兩大重要意義

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-13 15:50

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美國白宮網站於當地時間周一 (13 日) 發布總統川普簽署的修訂版行政命令，對 4 月 2 日針對中國小額包裹的關稅政策作出調整。自美東周三 (14 日) 凌晨 0 時 01 分起，所有從中港澳進口至美國關稅區的小額包裹，其從價關稅稅率由原定的 120% 大幅調降至 54%，但維持每件商品 100 美元的從量關稅標準。

此外，原本打算下月起實施的從量關稅上調至 200 美元的措施同步撤銷，這一調整適用於透過郵遞或倉庫提取進入美國市場的商品。

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此次政策轉向標誌著川普政府關稅策略的微妙變化。今年 2 月，美國先是廢除中國輸美小額包裹的免稅政策，四天後又短暫恢復，隨後透過「解放日」對等關稅行政命令關閉 T86 清關通道，加上 30% 從價稅或 25 美元定額稅。到了 5 月 2 日，美國正式終止 800 美元以下包裹免稅政策，從價稅率更累計三次上調至 120%，從量關稅達 200 美元，形成史無前例的雙重課稅體系。

降低從價稅將顯著壓縮跨境物流成本，美國消費者購買中國商品的單件關稅支出可從平均 240 美元 (120% 從價 + 200 美元從量) 降至約 154 美元。

專家指出，此次關稅調整對中美貿易往來具有重要意義。一方面，降低小額包裹貨物的從價關稅稅率有助於降低跨境物流成本，並促進中美之間的商品流通。另一方面，取消提高從量關稅上限的規定，有利於穩定中美貿易預期，增強雙方企業信心。

美國政策一變再變，也導致電商平台不得不重構供應鏈，約 67% 的跨國企業已啟動本土化倉儲佈局，部分商家將商品售價上調 15%-20% 以轉嫁成本。

根據美國全國零售聯盟 (NRF) 數據，2024 財年透過 800 美元以下包裹管道進入美國的 13.6 億件貨物中，72% 源自中國電商平台，政策調整恐加速產業洗牌。

值得關注的是，在關稅政策收緊背景下，​​「ChinaShopping」現象持續升溫。

根據《央視財經》報導，浙江省義烏市以「旅遊 + 購物」新模式逆勢突圍，5 月 1 日國際商貿城一區單日接待遊客量突破 12 萬人次，其中外籍消費者佔比達 38%。

來自烏茲別克的採購商穆罕默德說：「這裡每天都有新樣品，我的客戶群已從批發商擴展到海外個體買家。」