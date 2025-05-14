中國對美海運爆艙！除了抓緊90天出貨 還有什麼原因？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-14 06:00

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美中兩國周一（12 日）發表日內瓦經貿會談聯合聲明，美方取消 4 月對中國商品加徵的共計 91% 的關稅，修改對中國商品加徵 34% 的「對等關稅」，其中 24% 的關稅暫停加徵 90 天，保留剩餘 10% 的關稅。

「爆艙，一個下午各家船運公司都宣布爆艙。」

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據《第一財經》周二報導，東南物流（越南）上海分公司總經理劉祁峰在周一晚說，當天的訂艙和咨詢量就已經是近期的 3～4 倍。

「即使沒有關稅的因素，6 月～9 月也是傳統美國航線的出貨旺季。」劉祁峰說。

劉祁峰表示，除了 4 月囤貨待發的貨，疊加 90 天緩衝期，這意味著 8 月上旬之前貨就得到港，「為了不節外生枝，趕年底大節日的採購商勢必集中到 6 月和 7 月出貨」，這也會進一步帶動美線迎來出貨高峰。

「明天趕緊讓客戶轉錢出貨！」

「會不會訂不到櫃？」

一名中國外貿人周一晚上得知關稅下降第一時間冒出的兩個想法頗為典型，他欣喜又急迫的心情，既為了完成訂單，也因為 4 月因高關稅而積壓的貨物著實佔了不少空間。

沃爾瑪供應商雙馬塑業公司常務副總經理楊文軍周一下午 4 點說，美國客戶的訂單已經重啟，他們也在抓緊出貨。美國市場佔他們出口總額 30% 左右。

當天下午 4 點，生產基地設在長三角的外貿人杜傳奎表示，他們已經在聯絡貨代公司訂直接運往美國的艙位了。

與此同時，當天下午 2 點該公司剛剛將一個貨櫃的半成品運往柬埔寨組裝，準備之後再出口到美國。如今，關稅變化讓他開始有些猶豫，「是不是要拉回來」。

不過，由於關稅具體細則尚不明朗，他還是決定已經運出去的貨繼續運往柬埔寨，尚未發出的則暫時不動，等待政策進一步明確。

在需求短期增長的同時，受關稅戰影響，不少國際船運公司為了維持運價，暫停了部分對美航線，顯著縮減原本對美國市場的運力供應，這也會進一步加劇接下來供不應求的情勢。