Google TPU成本僅為OpenAI五分之一！誰性價比最高？

鉅亨網新聞中心 2025-05-13 16:00

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在生成式人工智慧（AI）競爭白熱化的時代，成本與效率成為企業導入 AI 的核心考量。Google (GOOGL-US) 近期以自研的 TPU（張量處理單元）強勢進軍 AI 市場，掀起一場 AI 算力的「價格革命」，矛頭直指目前仍依賴輝達 (NVDA-US) 高價 GPU 的 OpenAI。

Google TPU 登場：AI 算力成本壓到只剩 OpenAI 的 20%

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據報導，相較於 OpenAI 仰賴的輝達 GPU（如 H100、A100），Google 的 TPU 成本只有其五分之一。在同樣或更優的 AI 效能下，能大幅降低算力支出，讓企業能以更低成本建構生成式 AI 服務。

目前一張輝達 H100 晶片成本約 3,000 美元，但市價卻高達 2 萬至 3.5 萬美元；高毛利成為企業導入 AI 的沉重負擔。

與此同時，Google 的 TPU 不僅效能媲美輝達，價格策略更顯「屠夫」之勢，迅速吸引企業級用戶轉向。

輝達 GPU 成本高昂，大輸 Google TPU。（圖：Shutterstock）

API 價格比一比：Gemini 2.5 Pro 完勝 OpenAI o3

除了硬體，API 價格也是企業選擇 AI 平台時的重要指標。

Google 的 Gemini 2.5 Pro 在價格上遠低於 OpenAI 的 o3 模型，不但輸入價格便宜 8 倍；輸出價格也便宜 4 倍。

這使許多中小型企業得以以較低預算導入生成式 AI，加速內部流程自動化與內容生成應用。

AI 生態系之戰：Google 走開放路線，OpenAI 偏重整合

此外，AI 的競爭早已不僅是模型強不強，更是「誰的生態系完整且容易接入」，而 Google 和 OpenAI 的策略，宛如兩條截然不同的賽道。

Google：採開放策略，透過 Agent-to-Agent 通訊協議、Agent Development Kit（ADK）與 Agentspace 平台，打造開放式「AI 代理市集」，促進多平台 AI 互通。

OpenAI：深度整合微軟，與 Azure、Office 365 等服務緊密結合，強調一體化、穩定、快速上手的企業應用體驗，打造一座「垂直王國」。

這兩種策略代表 AI 即服務（AI-as-a-Service）市場中的兩大方向，也讓企業需根據需求選擇適合的合作夥伴。

模型實力對比：Gemini 穩定處理大資料，o3 強於邏輯推理

若從模型能力觀察，Gemini 2.5 Pro 擁有 100 萬字元（tokens）上下文容量，極適合處理大量文本資料、長篇內容生成等任務；而雖然 OpenAI o3 模型上下文容量為 20 萬字元，但其在邏輯推理、複雜任務處理方面表現卓越。

值得注意的是，根據 OpenAI 自家資料，o3 的幻覺率為前代的兩倍，對金融、醫療等高精準領域而言存在風險。而 Google Gemini 則主打的穩定性與預測性，則更符合企業對安全性的期待。

實際應用落地：Google 靠 Cloud 平台推進，OpenAI 主攻 ChatGPT 擴張

導入 AI 的最終目的在於提升業務效率。Google 透過將 Gemini 整合至 Google Cloud 與 Vertex AI，提供企業快速建置、延伸既有雲端架構的能力。像 Wendy’s、Wayfair (W-US) 等大型企業已開始導入。

OpenAI 則主攻全球普及路線，依賴 ChatGPT 與 Microsoft 365 Copilot 迅速滲透企業端與個人市場，月活用戶高達 8 億人次，生態壓力不容小覷。

企業 AI 導入選擇題：低成本 vs 成熟整合，怎麼選？

在面對 AI 快速演進與成本壓力下，企業正處於「選 Google，還是選 OpenAI」的十字路口：Google 的 TPU 大幅壓低算力成本，適合預算有限或初期建置 AI 服務的公司。